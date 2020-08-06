Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі – Київщина

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі – Київщина

Понад 1,7 мільйонів населення, тисяча з лишком населених пунктів, з яких 13 міст обласного значення, десятки культурних, індустріальних, екологічних пам’яток, до яких щорічно приїздять мільйони туристів. Чорнобильська зона відчуження, Дніпровсько-тетерівський заповідник, Межигір’я, парк "Київська русь"… Перелічувати місця "паломництва" українців та іноземців можна досить довго. Як і в більшості регіонів країни, усі ці красоти об’єднує відносно добра мережа автошляхів та відверто недорозвинута інфраструктура внутрішньообласних пасажироперевезень.

Скажемо більше, ринок надання автовокзальних послуг Київської області багато в чому виявився подібний до столичного. Зокрема, домінуюче становище з показником 16 автостанцій з 21 наявних в регіоні, належать не так давно створеному Акціонерному товариству "Київпассервіс". Як ми вже повідомляли у попередній публікації, до травня поточного року фірма здійснювала діяльність як державне підприємство, однак через вельми слабкі фінансові показники була вдруге виставлена на торги. І якщо першого разу на оголошений аукціон учасники не прийшли, то цьогоріч пакет акцій Фонду держмайна України, а це 99,99% від загальної кількості, розігрувало одразу три фірми. У підсумку перемога дісталась маловідомому ТОВ "Бастіон-груп" Володимира Івчуна, якому "Киїівпассервіс" обійшовся у 230,9 мільйонів гривень.

Разом з компанією та автовокзалами підприємцеві дістались земельні ділянки під цими станціями та зобов’язання не припиняти роботу "за профілем". Задля вирішення поточних питань товариства, зокрема, обрання нових членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, наприкінці липня було проведено збори акціонерів "Киїівпассервіс". Станом на момент написання матеріалу інформації щодо результатів зборів не надходило.

Дещо розбавляють монополію колишнього держпідприємства п’ять фірм з Переяслав-Хмельницького, Білої Церкви та Борисполя. Зокрема, саме в останньому прописане ДП Міжнародний аеропорт "Бориспіль", якому окрім летовища належить ще й місцева автостанція. Підприємство цілком і повністю належить Міністерству інфраструктури України. Гендиректором ДП в березні 2017-го року було призначено Павла Рябкіна, який раніше попрацював послом України в Королівстві Данія, заступником Міністра транспорту та зв’язку, голови Київської міської державної адміністрації та начальника порту. Крім того досить успішною у Рябкіна виявилась і політична кар’єра – посадовця тричі обирали до Верховної Ради України, останнього разу в 2012 році по списку ПП "УДАР Віталія Кличка".

Ще одним власником автостанції на території Київської області є приватне підприємство "Авто пас лайн", яке утримує вокзал у Переяслав-Хмельницькому. Власником і керівником фірми тут значиться Олександр Пасічник, якому також належать ТОВ "Сералекс", ТОВ "Мрія", ТОВ "Пас-Сервіс", ТОВ "Землелад" і фермерське господарство "Вергуни". Батько бізнесмена Дмитро Пасічник також має відношення до транспортних перевезень – очолює ГО "Переяслававтотранс". Свого часу підприємець балотувався до місцевої ради від "Самопомочі", однак невдало. Тим не менш зв’язки з політикумом у Олександра Пасічника лишились. Зокрема, одним із його офіційних бізнес-партнерів є голова Фарбованської сільської ради Яготинського району Сергій Дорошенко.

Конкуренцію бізнесу Пасічника в Переяслав-Хмельницькому створює ТОВ "Переяславтранссервіс", записане на двох місцевих та одного столичного підприємця. "Киянином" є Михайло Макаров - виконуючий обов’язки голови правління АТ "Гірничо-хімічна компанія" та президент Української Федерації фігурного катання на ковзанах. Попри права на частки в трьох підприємствах, 2 квартири, садовий і житловий будинок, 3 земельні ділянки і нежитлове приміщення, Макаров за минулий рік задекларував лише дохід дружини у розмірі 95,5 тисяч гривень.

Партнерами столичного підприємця є екс-депутат Переяслав-Хмельницької міської ради, кавалер Ордену Святого Станіслава V ступеня Володимир Канна та депутат Переяслав-Хмельницької районної ради, голова районної організації Аграрної партії України Юрій Павлушко. Основний свій дохід Павлушку приносить фермерство – ПП "Соснова" та ФГ "Олександр". У власній декларації за минулий рік латифундист вказав майже 5,5 мільйонів гривень прибутку у формі дивідендів та більше сотні земельних ділянок. Цікаво, що про наявність частки в ТОВ "Переяславтранссервіс" Юрій Павлушко не загадав, чим порушив чинне антикорупційне законодавство.

Ще два автовокзали на Київщині функціонують в Білій Церкві. Власником першого є Приватне підприємство "Транспортне агенство "Ікарус" місцевого бізнесмена Леоніда Олефіра. Чоловік має також додатковий заробіток – працює як ФОП та записаний засновником ТОВ "АТП №54". При цьому у підприємця склались досить цікаві відносини із заступником начальника Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Андрієм Матвієнко. Окрім того, що у ПП "ТА "Ікарус" працює дружина полісмена Світлана, яка отримує офіційну зарплатню та дохід від передачу в оренду фірмі власного майна, так ще й Леонід Олефір витрачає чимало грошей на подарунки сім’ї цієї своєї працівниці. Так, відповідно до декларації правоохоронця за 2019 рік, Олефір подарував Світлані Матвієнко 700 тисяч гривень, а синові й донці Андрія Матвієнка – 300 тисяч гривень.

Другий автовокзал Білої Церкви, а заодно й останній у Київській області серед тих, що працюють офіційно, належить МПП "Діліжанс" Наталії Постернак. Підприємиця також є власницею фірми-клона "МПП Діліжанс" і ПП "Клініка". Окрім отримання доходу від станційного бізнесу підприємства Постернак й самі надають послуги пасажироперевезення як на внутрішніх маршрутах Білої Церкви, так і на напрямках районного та обласного значення.

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