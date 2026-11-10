На Буковині подружжя стало інтернет-дилерами

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23-річний чоловік та його 20-річна дружина організували продаж наркотиків в інтернеті. Тепер їм може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік і дружина налагодили продаж наркотиків через інтернет. Для цього вони використовували спеціально створений Telegram-канал, а "товар" передавали поштовими відправленнями з оформленням на вигаданих осіб.

Правоохоронці викрили їх під час відправлення 25 посилок із Alpha-PVP до різних регіонів України.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів PVP, амфетамін та канабіс вагою близько 9,5 кілограма. Відповідно до висновків експертів, понад 7 кг із цієї маси становить особливо небезпечна психотропна речовина – Alpha-PVP. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить понад 5 мільйонів гривень", -кажуть в поліціїї.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.