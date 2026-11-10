Відключення світла 11 листопада: в Укренерго назвали графіки

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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У середу, 11 листопада, в Україні діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - попередили енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.