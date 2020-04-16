Одесщина: хто контролює автостанції регіону

Карантинні заходи значно обмежили можливість українців до пересування територією власної країни. Поки автовокзали пустують, RegioNews продовжує розповідати про тих, хто зриває куш на обслуговуванні автобусних перевезень

Карантинні заходи значно обмежили можливість українців до пересування територією власної країни. Поки автовокзали пустують, RegioNews продовжує розповідати про тих, хто зриває куш на обслуговуванні автобусних перевезень

Цього разу на черзі Одеська область, яка завжди вирізнялася серед інших регіонів України. Прикордонна територія, що межує з Румунією та Молдовою, "морські ворота країни", найбільша за площею область з 26 районами. Цілком очевидно, що навіть в такому звичному ділі, як пасажирські перевезення, Одещина має свої, відмінні від решти України, особливості.

На території області станом на квітень місяць офіційно функціонує 49 автостанцій. При цьому власниками автовокзалів є 35 суб’єктів господарювання – ТОВ-ки, ПП-шки, ФОП-и - більшість з яких володіють лише одним об’єктом транспортної інфраструктури. Здавалось би, ось він, чудовий приклад конкурентного ринку, однак не все так просто.

Найбільша кількість автостанцій – 6, перебуває у власності ТОВ "Одеське об’єднання автобусних станцій". На початку 2020 року власником фірми стала Аліна Колесник, яка замінила Надію Аніскевич - остання, однак, залишається директором підприємства. Обидві підприємиці пов’язані ще одним бізнесом. Зокрема, окрім роботи на автостанційному підприємстві, пані Аніскевич також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Наддніпрянська правда", засновником якого значиться Аліна Колесник, однак на своєму дівочому прізвищі – Заліпська. Крім того, нинішню власницю "Одеського об’єднання автобусних станцій" можна знайти і серед засновників ГО "Одеська організація інвалідів", де також фігурують Дмитро Тарановський та Людмила Томиловська, екс-колеги з аудиторська минулого Колесник/Заліпської.

Ще 5 автовокзалів знаходяться під контролем ПАТ "Одесаавтотранс". Серед бенефіціарів акціонерного товариства - "Відана коммерс ЛТД" з Віргінських островів, а також четверо осіб, тим чи іншим чином пов’язані з відомим на Одещині підприємцем-транспортником Хачатуром Сардаряном. Зокрема, Анатолій Жуковський і Надія Карауш є давніми бізнес-партнерами сім’ї підприємця, Каріне Сардарян - його дружина, а Арміне Сардарян-Назарова – сестра. Спільно підприємцям належать десятки фірм, що діють по всій країні. Серед них ТОВ "Торговий дім Веста оіл", кредитна спілка "Юніон", ТОВ "Югос", ПАТ "Північтранс", ПАТ "Страхова компанія "Велес", ТОВ "ЛТГ транс" та багато інших.

Найцікавіше те, що сам Хачатур Сарданян - кінцевий бенефіціарний власник ще 13 підприємств, які є власниками автовокзалів в Одеській області (див. інфографіку).

Хачатур Сарданян син Сурена Сарданяна, співзасновника мережі компаній "Веста", куди входять автозаправні стації, автоперевізники та будівельні фірми. Закінчив лондонський коледж Royal Hallway, рік працював у Великобританії, почав перебирати на себе управління сімейним бізнесом наприкінці 2012 – на початку 2013 року. Як розповідав журналу "Сімейний бізнес" сам Хачатур, саме під його керівництвом центральний одеський автовокзал підписав контракти з міжнародними перевізниками та почав продавати квитки на рейси до країн Європи. За підрахунками одеських журналістів та блогерів, сімейству Сарданян сукупно належить понад чотири десятка підприємств по всій Україні.

Не обійшлось в Одеські області й без колаборації політики та бізнесу. Власником ще двох автостанцій, розташованих в обласному центрі, є ПАТ "Чорноморська транспортна компанія", яка входить до групи "Примор’я" одеського бізнесмена Аркадія Шнайдера та екс-нардепа чотирьох скликань, позаштатного радника Віктора Януковича та президента ФК "Чорноморець" Леоніда Клімова. Безпосереднім бенефіціаром фірми вказано Ігоря Кудінова – помічника Клімова часів його депутатства.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, до складу групи "Примор'є" входять 136 промислових, будівельних, торговельних, сільськогосподарських, готельних та туристичних компаній: серед них торгівельні та бізнес-центри (ТЦ "Новий Привоз", БЦ "Шевченківський", Одеський ЦУМ та ін.), ФК "Чорноморець", а також "Імексбанк", який перебуває в стадії ліквідації.

Також два автовокзали у власності ТОВ "Одеспассервіс" Артема Жмурка, Володимира Супровича та Кристини Зуєвої. Остання офіційно прописана у місті Єнакієво, що на тимчасово непідконтрольній території. В тому ж таким Єнакієво, а також у Горлівці та Хрустальному зареєстровані й фірми, співвласниками яких є пані Зуєва: ТОВ "Орхідея" Д", МПП "Метан", ПП "Лутигино-пропан", ТОВ "Донбасспродукт ЛТД".

Білгород-Дністровське ТОВ "АТП 15107" може також похвалитись двома автовокзалами, розташованими в рідному місті. Товариство належить адвокату Георгію Грищенко та тренеру збірної Одеси по регбі Олегу Осадчому, які також є співзасновниками ТОВ "Південний регіональний депозитарно-торговий фондовий центр". Крім того, пан Осадчий спільно з директором департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Південного регіону Юрієм Ровинським входять до числа засновників ПрАТ "Виробниче об’єднання "Одеський консервний завод" і ТОВ "Торговельний дім "Господарочка".

Має пару автовокзалів й ТОВ "Световит оксі" Івана та Оксани Граматиків. Серед бізнес-досягнень сімейства також можна назвати частку у ТОВ "Діол сервіс", що спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту.

Закриває ж список фірм\власників, що мають в активі більше однієї автостанції, ФОП Качанов Дмитро Ананійович, який свого часу був серед власників вже відомого нам ТОВ "АТП 15107". Можна помітити підприємця й серед співзасновників ТОВ "Сервіс-транс-юг", яке займається перевезенням пасажирів в Білгород-Дністровському. Серед бізнес-партнерів по ТОВ-ці – екс-депутат Білгород-Дністровської районної ради Георгій Кофов та ще 8 місцевих підприємців.

Інші 15 автовокзалів регіону між собою розподілили 15 невеликих підприємств та кілька ФОПів. Попри те, що половина всіх автостанцій області або ж не атестовані, або мають анульоване свідоцтво на ведення відповідної діяльності, це не заважає їхнім власникам успішно працювати та заробляти на пасажирах та перевізниках.