Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – Львівщина, один з самих туристичних регіонів України

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – Львівщина, один з самих туристичних регіонів України

Львівська область станом на середину року залишається одним з небагатьох регіонів України, в якому не прослідковується чіткого домінування одного-двох власників автостанцій. Більше того, даний ринок є досить динамічним, адже навіть за останні чотири роки в структурі власності регіонального ринку надання автостанційних послуг відбулись досить значні зміни.

Загалом на території області офіційно функціонують 49 автостанцій, 23 з яких на початок року не були переатестовані, що, однак, не заважало їм працювати.

Чверть автостанційного бізнесу Львівщини, а, точніше, 12 автовокзалів контролює ТОВ виробничо-комерційна компанія "Еталон", що прописана в місті Городок. Попри володіння суттєвою часткою ринку фірма завершила 2018 рік з чистим прибутком до 10 тисяч гривень. Засновником "Еталона" є ТОВ "Городок-Автотранс", а от одноосібним бенефіціарним власником - Назар Керницький, якому належить вже згаданий "Городок", а також ТОВ "Замок лева", що спеціалізується на готельному бізнесі. До середини минулого року партнером Керницького по "Еталону" був Петро Кошик, депутат Львівської обласної ради від "Громадянської позиції", який наразі залишається директором "Городок-Автотранс".

Цікаво, що депутат ще має частку в автовокзальному бізнесі регіону – в якості ФОПа пан Кошик контролює 2 автостанції. В області обранець народу знаний своїми статками. Зокрема в декларації за 2019 рік депутат вказав понад 10 млн грн доходу, чотири десятка нежитлових приміщень, шість квартир та корпоративні права у п’яти фірмах.

Таким чином бізнесовий тандем Керницький-Кошик наразі тримає найбільшу частку ринку – 14 автовокзалів.

13 автостанцій приносять дохід підприємствам, пов’язаним з сімейством Ігоря Думи, успішного бізнесмена та екс-керівника одразу декількох впливових організацій: Львівського управління "Укртрансбезпеки", Львівського обласного автотранспортного управління та регіональної організації роботодавців транспорту. Що ж до фірм, то ТОВ "Гал-Діком" управляє 6 станціями, ТОВ "Гал-Всесвіт" - 5, а ПП "Тур-Авто" і ТОВ "Авто і світ" - по однією кожна. Серед співвласників фірм перебуває вся родина бізнесмена – дружина Марія, доньки Оксана та Надія, а також зять Роман Кобрин, якому також належить ТОВ-фірма "Барель", що спеціалізується на торгівлі деталями до автомобілів. Крім того, партнерами в родинному бізнесі сімейства Ігоря Думи значаться Євген Столмов, а також Людмила і Сергій Петруки - власники ПрАТ "Компанія з управління активами "Карпати-Інвест", яка має підписані форвардні контракти на 260 тисяч гривень із суддею Закарпатського апеляційного суду Сергієм Джугою. Відповідно до опублікованого звіту, в управлiннi товариства перебувають активи 20 пайових венчурних iнвестицiйних фондiв.

Цікаво, що засновником вже згаданого ТОВ "Авто і світ" є ТОВ "Львівське АТП - 14631", директором якого числиться Андрій Дума - депутат Львівської обласної ради від партії "Народний контроль", який у 2019 році балотувався до Верховної Ради України вже від "Громадянської позиції".

Центральною фігурою третьої за обсягом групи впливу, що налічує 3 фірми, які контролюють 8 автовокзалів регіону, є Світлана Палько. За інформацією видання "Наші гроші. Львів", це колишня дружина відомого у Львові підприємця Володимира Гарбуза. Останній свого часу очолював управління розвитку промисловості та розвитку інфраструктури Львівської облдержадміністрації. До слова, сам Володимир Гарбуз, маючи у власності ПП "Транс-Спорт", наразі контролює одну автостанцію у місті Старий Самбір.

Однак повернемось до пані Палько. Вона є власницею ПП "Стрий-Авто-Транс" і ПП "Сколе-Авто", що мають по одній автостанції кожне, а також входить до числа співзасновників прописаного у місті Жидачів ПП "АС-Авто-Транс". Серед засновників підприємства є чимало цікавих та відомих в області особистостей. Зокрема, Галина Боровець, власниця ПП Автоцентр "Ера" і ТОВ "Екобуд", а заодно дружина колишнього першого заступника голови Миколаївської РДА та керівника "Львівського облавтодора" Петра Боровця, що наразі працює директором з розвитку ТзОВ "Велет Авто". На виборах у 2015 році він балотувався до Львівської обласної ради від ВО "Батьківщина", однак безуспішно. Частку в бізнесі має й Іван Велійка – власник ПП "Техносервіс і К", ТОВ "Полі-Сервіс", ТОВ "Львіське АТП 24662", а також засновник ГО "Західна антикорупційна рада транспортників" і керівник Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту "Автотранс-Львів". Компанію цим особам складають менш публічні Богдан Коваль та Іванна Ломога.

Близькою до "групи Палько" можна назвати ТОВ "АС Захід Авто" вже згаданої Галини Боровець та Романа Пелеха. Фірма обслуговує єдиний автовокзал у місті Золочів.

Найменша за чисельністю група – два підприємства і чотири автостанції - перебуває під контролем родини депутата Самбірської районної ради, голови громадської ради при Самбірській РДА Івана Романяка. Мова йде про ТОВ "Самбірське АТП 14608", яке обслуговує 3 автовокзали, та ПП "Авто-Стар", що відповідальне за ще один вокзал. Керівником останнього наразі є Володимир Чуб, чоловік провідної спеціалістки Фінансового управління Самбірської РДА Лесі Чуб.

Перелік суб’єктів, причетних до автостанційного бізнесу, продовжує ряд фірм та ФОПів, не пов’язаних одне з одним. Двійко автовокзалів з цієї групи належать ТОВ "Автостанція міста Стрий" Ярослава та Ірини Олеськів. По одному інфраструктурному об’єкту - у ТОВ "Авто-Лайн", ТОВ "Фаворит-Дизайн", ТДВ "Червоноградське АТП - 14628" і ТОВ "Бізнесресурс". Закриває цей блок та й загалом список власників автостанцій три ФОПи. Один автовокзал належить Володимиру Яртиму, екс-кандидату в міські голови Дрогобича, один - депутату Бродівської міської ради Михайлу Старику, і ще один – депутату Дрогобицької міської ради Роману Мулю.

Цікавий факт – власники автостанцій Львівщини за результатами річної роботи мають доволі різні фінансові показники - від декількох тисяч до декількох мільйонів чистого доходу - однак Роман Муль, який, нагадаємо, зареєстрований як ФОП та також має власне ТОВ "Прогрес", може дати фору їм усім. За 2018 рік підприємець-депутат задекларував доходів від підприємницької діяльності на суму 126,12 млн грн. 2019-ий рік виявився для бізнесмена не менш вдалим – 135,23 млн грн доходів та ще трохи більше мільйона дивідендів.

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