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Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Під ударами опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській та Оліївській громадах.

Крім того, внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів.

Постраждали четверо людей, зокрема поліцейські, які потрапили під повторну атаку під час документування наслідків попередньої. Усім постраждалим надають необхідну меддопомогу.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 17 локаціях.