Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини

З початку червня більшість областей України перейшли на наступний етап послаблення карантину. Окрім відкриття фітнес-клубів, басейнів та дошкільних навчальних закладів новий крок відзначається і поновленням міжобласного транспортного сполучення. Відкриваються каси залізничних та автобусних станцій, а українці, встигнувши знудитись вдома за місяці карантину, активно розкуповують квитки в традиційні туристичні міста нашої країни

З початку червня більшість областей України перейшли на наступний етап послаблення карантину. Окрім відкриття фітнес-клубів, басейнів та дошкільних навчальних закладів новий крок відзначається і поновленням міжобласного транспортного сполучення. Відкриваються каси залізничних та автобусних станцій, а українці, встигнувши знудитись вдома за місяці карантину, активно розкуповують квитки в традиційні туристичні міста нашої країни

Ми ж продовжуємо розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – Вінниччина та її обласний центр, що славиться як мінімум трьома унікальними об’єктами: найбільшим в Європі плаваючим фонтаном, музеєм-садибою Пирогова та колишньою ставкою Гітлера. Цікавими для туристів є й замкові комплекси у Буші, Барі, Озаринцях і Мурованих Курилівцях, давні синагоги у Шаргороді, скельний монастир у Лядові, палац Потоцьких у Тульчині та ще чимало інших місць, куди можна дістатись, зокрема, й завдяки автобусному сполученню. Тож не дивно, що на території область, попри далеко не найбільшу площу регіону, офіційно функціонують 42 автостанції, 5 з яких розташовані у самій Вінниці.

Підтримуючи "традиції" інших областей, переважну більшість автостанцій тут контролює одне підприємство. Мова йде про ПАТ "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599", яке отримує прибуток від функціонування 39 власних автостанцій. Незважаючи на домінуюче становище на регіональному ринку, минулий рік підприємство закінчило з досить значними збитками у розмірі майже 2 мільйонів гривень. І це при тому, що 2018-ий акціонерне товариство завершило з чистим прибутком у 10 тисяч гривень.

Відповідно до опублікованого звіту підприємства, протягом 2019 року було перевезено 2,78 мільйонів пасажирів. При цьому "ВОПАС 10599" продало квитків на автовокзалах Винницької області на суму 36,91 мільйонів гривень та ще 6,79 мільйонів виручило від передачі власного майна в оренду. Тим не менш, керівництво товариства оцінює загальний стан розвитку галузі як незадовільний, виділяючи серед основних проблем якість доріг, застарiлi та зношенi транспортні засоби та незадовільний зв'язок. Цікаво, що за інформацією Укртрансбезпеки 36 з 39 наявних у підприємства автостанцій станом на кінець минулого року були неатестовані.

Серед власників крупних пакетів акцій акціонерного товариства наразі значаться всього дві особи, це Інна Бондар та Світлана Продивус, яким разом належать 75,5% акцій підприємства. Ці ж підприємиці входять до числа бенефіціарів ТОВ "Клодель Моделс", ПрАТ "Вінницький універмаг", ТОВ "Бізнес-про", ПрАТ "Мурованокуриловецький завод мінеральної води "Регіна" і ТОВ-фірма "Простір". Три з п’яти вищезгаданих фірм, а також, власне, й ПАТ "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599" входять до числа компаній-засновниць корпорації "Прем’єр-фінанс".

Прикметно, що головою ради директорів цієї корпорації є чоловік Світлани Продивус, нардеп 7 скликання, підприємець, почесний президент футбольного клубу "Нива", президент Федерації боксу України Володимир Продивус. Він встиг зажити славу одіозної особистості, потрапляючи у численні скандали. Підприємець засвітився на відео збройного конфлікту "бурштинщиків" на Рівнинщині, як "регіонал" голосував за "диктаторські закони 16 січня", був одною з тем обговорення Леоніда Кучми на "плівках Мельниченка", підозрювався у вимагання відкату з боксера-профі В'ячеслава Глазкова, а у серпні минулого року київський офіс Продивуса було підірвано з гранатомета. Прізвище вінницького підприємця встигло прозвучати навіть в контексті недавньої стрілянини у Броварах, однак ці припущення Володимир Продивус одразу ж категорично відкинув. "Ні у мене особисто, ні у моїх бізнес-структур немає ніяких бізнес-інтересів в сфері пасажирських перевезень в Київській області. Відповідно, будь-яку згадку про мене в "броварський історії" вважаю виключно вигадкою і провокацією",- заявив бізнесмен на власній сторінці у мережі Facebook.

Що ж до Світлани Продивус то її, попри значну масшабність її бізнесу, серед якого є навіть готель у Львові, більш активно просувають в місцевих медіа як меценатку мистецьких та освітніх подій. Жінка очолює "Благодійний фонд Продивуса", була лауреатом премії "Покровитель культури-2017", а минулоріч отримала церковну нагороду з рук предстоятеля УПЦ Московського патріархату.

Дещо розбавляє монополію ПАТ "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599" на ринку надання автостанційних послуг ФОП Дарморос Павло Едуардович. Підприємець контролює один автовокзал у місті Козятин та два у Жмеринці. Один з його братів - екс-начальник управління ЖКГ, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА В’ячеслав Дарморос – нині очолює Вінницьку обласну об’єднану асоціацію перевізників. А інший брат Віктор Дармороса входить до числа засновників ТОВ "Автотранспортний перевізник" і ТОВ "Він-Авто". До слова, останню фірму очолює Володимир Проданов, який у 2018 році претендував на посаду начальника управління розвитку транспорту Вінницької ОДА. Спільно сімейство Дарморосів успішно займається автобусними перевезеннями як на внутрішньообласних маршрутах, так і на міжрегіональних.