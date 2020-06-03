Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени

Україна поступово виходить з карантину, між містами — щоправда, з деякими обмеженнями, вже відновлено автобусне сполучення. Ми ж продовжуємо розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – Харківщина

Фото: city.kharkov.ua

Україна поступово виходить з карантину, між містами — щоправда, з деякими обмеженнями, вже відновлено автобусне сполучення. Ми ж продовжуємо розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – Харківщина

Харківська область, є однією з найбільших за площею в країні та має досить високий показник за щільністю населення. Більше того, за результатами 2019-го року саме на Харківщині відремонтували найбільшу площу доріг та трас, що поєднують понад півтори тисячі населених пунктів регіону.

Звісно, подібна територія не могла обійтись малою кількістю автовокзалів. У порівнянні з іншими областями тут їх досить багато – 37. Вже традиційно для цього ринку більша частина автостанцій перебувають під контролем однієї приватної структури. В даному регіоні мова йде про ПАТ "Харківське підприємство автобусних станцій", якому належать 32 інфраструктурні об’єкти в містах та селищах області. Лише в Харкові підприємство має 5 автостанцій 3-го класу. За інформацією аналітичного порталу YouControl, 2018 рік товариство закінчило з чистим прибутком у 13 млн грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками акціонерного товариства вказані підприємці з Донеччини. Перший, Олексій Горбань, депутат Донецької обласної ради, обраний ще у 2010 році від політичної партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпко. Попри те, що у 2015 році більшість повноважень ради було передано Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації та ОДА, сама рада продовжує функціонувати, хоча й більше на папері, оскільки розпоряджатись реальними коштами не має права. Самого Горбаня з транспортним ринком пов’язує ще чимало фірм, зокрема "Костянтинівське автотранспортне підприємство 11409", "Добропільске АТП", "Горлівське АТП", "Маріуполь-авто" та інші. При цьому в 2019 році депутат задекларував далеко не всі свої підприємства. Питання викликає й вказаний прибуток від зайняття підприємницькою діяльністю. Маючи в своєму активі корпоративні права в десятку фірм, бізнесмен за минулий рік задекларував лише 301,6 тис грн доходу.

Другий власник-бенефіціар, Михайло Чумаченко, є не лише постійним бізнес-партнером Горбаня, а й має чимало власних підприємств. Чумаченко входить до числа засновників Адвокатського об’єднання "Декстра" та сам має посвідчення адвоката, отримане ще в 2012 році. Цікаво, що на офіційному веб-сайті "Харківського підприємства автобусних станцій" контактною особою товариства вказаний адвокат Ігор Кавун - партнер Михайла Чумаченка по "Декстрі".

Крім власників-бенефіціарів ПАТ "ХПАС" має ще кілька крупних акціонерів. Найбільший пакет, 49,4% акцій зосереджені в руках ТОВ "Авто-експрес" вже згаданих Горбаня та Чумаченка, ще 23,1% у ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірми "Харків-Москва", а 16,7% має місцевий підприємець Дмитро Воробйов, який більше ніде не фігурує і немає іншого бізнесу. А от фірма "Харків-Москва", що належить Ірині Ковиловій, Ірині Корен, а також Ларисі та Олександру Дукерам, широко відома харків’янам земельно-будівельним скандалом початку 2010-х. Тоді підприємство мало в оренді ділянку на вулиці Пушкінській, що в самому центрі міста, де планувало побудувати мульти-комплекс с житловим будинком, готелем паркінгом та навіть вертолітним майданчиком. Однак далі котловану, який простояв декілька років, діло не дійшло і ділянку за особистого сприяння тодішнього і нинішнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса повернули місту. В той момент головні фігуранти цього процесу Дукер і Кернес не один раз через пресу обмінювались взаємними звинуваченнями. Цікаво, що тоді на бік Олександра Дукера став і нинішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Ще три автовокзали області знаходяться під контролем міського комунального підприємства "Харківпасс". Усі вони розташовані у обласному центрі - це автостанції "Холодна гора", "Героїв праці" та "Центральний ринок". Остання автостанція єдина в області, що має 1-ий клас - найвищий відповідно до "Порядку регулювання діяльності автостанцій", затвердженого Мінінфраструктури. Для пересічних українців це означає наявність громадських вбиралень, медпункту, платіжних терміналів, не менше 6 камер схову та кімнат відпочинку для пасажирів з дітьми та водіїв. Незважаючи на все це, 2018 рік комунальники закінчили зі збитками, яких близько 190 тисяч гривень. Що ж до керівництва підприємства, то з 2017-го року "Харківпасс" очолює Наталія Захаренко, яка за минулий рік задекларувала 275,55 тис грн зарплатні та $ 40 тис заощаджень.

Харківський автовокзал "Привокзальний" обслуговує ТОВ "Транс-регіон-авто", яке на початок 2019-ку вийшло з показником у 25 тис грн чистого прибутку. Серед співзасновників фігурують Олена Сороколат, Яна Савченко та Магомед Гаджиєв. Останні двоє також спільно володіють ТОВ "Авто транс тур", яке займається пасажирськими перевезеннями. Пані Савченко також є діючим адвокатом.

Остання автостанція в нашому переліку розташована у місті Чугуїв. Вона належить місцевому акціонерному товариству "Автотранспортне підприємство 16350", що завершило 2018 рік із 40 тис грн збитків. Для порівняння – його фірма-близнюк, ПАТ "Чугуївське автотранспортне підприємство 16350" на цей самий період часу мало майже півмільйона чистого прибутку. Серед бенефіціарних власників обох товариств - харківський підприємець Ігор Дудко та член політичної партії "Наш край", член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва, депутат Харківської обласної ради Микола Кривенко. Зауважимо, у своїй декларації за 2018 рік депутат не вказав жодної гривні доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. А ось про власний минулорічний майновий стан обранець чугуїівців ще не звітував.

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