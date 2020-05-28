Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини

Один із найбільш густонаселених регіонів країни – Івано-Франківщина - знана не лише туристично-рекреаційними об’єктами та вдвічі більшою за середню по Україні кількість мостів на дорогах, а й досить слабко розвинутою транспортною інфраструктурою

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Один із найбільш густонаселених регіонів країни – Івано-Франківщина - знана не лише туристично-рекреаційними об’єктами та вдвічі більшою за середню по Україні кількість мостів на дорогах, а й досить слабко розвинутою транспортною інфраструктурою

Попри наявність понад п’ятдесяти міст та селищ, а також семи сотень сіл, в області офіційно функціонують лише 19 автостанцій, 18 з яких знаходяться під контролем одного підприємства. Почнемо, однак, мабуть з єдиної фірми, яка дещо розбавляє наявну монополію. Приватному підприємству "Західавтотранс" належить один з двох автовокзалів міста обласного підпорядкування Калуш. Окрім продажу квитків та обслуговування автостанції, "Західавтотранс" тримає під контролем чи не половину усіх приміських автобусних маршрутів Калуського району. Зокрема, це дозволило підприємству почати 2019 рік з чистим прибутком у 250 тис грн. Власниками підприємства є Микола Манелюк, Петро Манелюк і Роман Галій. Микола Манелюк у 2015-му балотувався до Калуської районної ради від "Української партії". Петро Манелюк є депутатом Підмихайлівської сільської ради, а його дружина Наталія працює старшим виконавцем Калуського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Роман Галій - чоловік головного спеціаліста-бухгалтера Управління соціального захисту населення Калуської РДА Зоряни Галій. Відповідно до декларації дружини, за 2019 рік Роман Галій отримав 100 тис грн зарплатні як працівник "Західавтотрансу" та ще 365 тис грн як співвласник цього ж підприємства.

Автостанція "Західавтотранса" наразі не лише не пройшла належної атестації, а й має найгіршу в регіоні класифікацію – п’яту. Це означає відсутність камер схову, окремих приміщень для пасажирів з дітьми, кімнат для тривалого відпочинку водіїв та, навіть, критих платформ для прибуття/відправлення автобусів.

Як вже згадувалось вище, інші 18 автостанцій області контролюються однією фірмою – ТДВ "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій", яка прописана за однією адресою з АС №1 обласного центру по вулиці Вокзальній, 30. Цікаво, що 90% площі цього приміщення володіє ТОВ "Галицька марка" співвласником якої значиться Андрій Ющенко, син третього президента України Віктора Ющенко.

Окрім того, що "Івано-Франківське ОПАС" володіє чотирма автостанціями у Івано-Франківську, воно ще й організовує роботу та отримує дивіденди від 10 об’єктів у містах та 4 у селищах міського типу. За інформацією аналітичного порталу YouControl, наявність розгалуженої мережі автостанцій у 2018 році принесла підприємству з урахуванням податків та поточних витрат трохи більше 2 мільйонів гривень чистого доходу.

ТДВ "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій" має досить тісний зв’язок з органами державної влади в регіоні. Від підприємства отримують заробітну плату та грошові подарунки і добросовісно їх декларують депутати рад різних рівнів, посадові особи органів місцевого самоврядування та інші не менш цікаві особи. Зокрема, це чоловік завідуючої сектору контролю Городенківської РДА Надії Шиманської Сергій Шиманський, чоловік головного спеціаліста управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Лідії Бондаренко Віталій Бондаренко, Оксана Шеремета, донька головного спеціаліста департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської ОДА Михайла Шеремета, депутат Снятинської міської ради Ігор Петришин та інші. Доходи від співпраці з "Івано-Франківськи ОПАС" в їх усіх не надто значні - від 50 до 100 тисяч гривень на рік, однак наявність такої кількості пов’язаних з собою осіб в різних ешелонах влади додає підприємству впевненості і стабільності в роботі.

Належить "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій" сім’ї Запухляків: Ользі, Олегу та Віталію. Батько Запухляків, нині покійний Зіновій Михайлович, свого часу очолював обласне автотранспортне управління та був заступником голови комітету з проведення обласних конкурсів на право здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування при Івано-Франківській ОДА.

Його син Віталій Запухляк, окрім того що є керівником фірми, числиться викладачем кафедри міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, він кандидат економічних наук. Також підприємець має статус почесного консула Республіки Хорватія в Західному регіоні України та навіть встиг долучитись до великої політики – значився помічником народних депутатів: "ударівця" Романа Чернеги та "порошенківців" Юрія Солов’я і Андрія Гордєєва.

Олег Запухляк теж має ступінь кандидата психологічних наук та наукове звання доцента Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. Числиться бізнесмен-науковець й серед співзасновникіав ГО "Асоціація практикуючих психологів Івано-Франківської області". Про третю власницю підприємства – Ольгу у відкритих джерелах інформації майже немає.

Загалом, як показує аналіз публікацій місцевих ЗМІ, керівництво ТДВ "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій" провадить досить жорстку політику та без жалю позбувається збиткових автостанцій. Зокрема, 17 з них було закрито ще в 2012 році у зв’язку з недотриманням базових вимог до подібних інфраструктурних об’єктів. А поки окремі райони Івано-Франківщини залишаються без офіційних автостанцій, родина підприємців з науковими ступенями продовжує заробляти гроші з продажу квитків у більш туристично привабливих населених пунктах регіону.

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