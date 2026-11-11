20:59  10 листопада
Росіяни вдарили по Дніпру та ще трьох районах області
20:10  10 листопада
Відключення світла 11 листопада: в Укренерго назвали графіки
18:55  10 листопада
На Чернігівщині вибухнуло авто: водій загинув
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2026, 00:55

Акторка Ольга Сумська зізналась, як переживає постійні блекаути

11 листопада 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні восени повернулись часті блекаути через російські атаки. Акторка Ольга Сумська розповіла, як вона живе в таких умовах

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка зазначила, що живе на високому поверсі. Тому під час відключень світла вода до її квартири не доходить. Тож, їй доводиться користуватись "методом бабусь".

"Наповнити ванну. От це у мене вже лайфхак, який працює, тому що несподівано відключили воду, вимкнули світло, води немає, тому що ми на високому поверсі. Вода не доходить, просто насоси не працюють. І водичка з ванної врятувала. Я її з баклажки для миття голови набираю. І як колись у бабусі кружечкою і мисочку нагріваю. Ну, а що робити", - говорить Сумська.

Нагадаємо, раніше акторка Ірина Сопонару вирішила виїхати з Києва. Вона із чоловіком переїхала на Буковину. За словами артистки, на її стан стали впливати постійні обстріли.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Дмитро Монатік зізнався, чи планує виїзд із Києва
10 листопада 2026, 01:35
Співачка Тіна Кароль зізналась, як переживає постійні обстріли
10 листопада 2026, 00:55
Ветеран Назар Грабар пояснив, чому він не став героєм "Холостяка"
07 листопада 2026, 01:35
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
"Треба було обирати": співачка Анастасія Приходько розповіла, як наважилась на аборт
11 листопада 2026, 00:35
Дизель рухнув у ціні: як змінились ціни на АЗС
10 листопада 2026, 23:40
Життя в Україні дорожчає: як зросли за місяць ціни на товари та послуги
10 листопада 2026, 23:20
На Буковині подружжя стало інтернет-дилерами
10 листопада 2026, 22:55
Скандал із викраденням немовляти: поліція знайшла батька з дитиною на Чернігівщині
10 листопада 2026, 22:48
У Львові водій їхав містом під російську музику та показував непристойні жести
10 листопада 2026, 22:40
Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними та заявив про намір залучити Європу
10 листопада 2026, 22:20
1,6 мільйона українських дітей на окупованих територіях під загрозою депортації, — Лубінець
10 листопада 2026, 21:53
Рада ухвалила закон про розшук зниклих безвісти та ідентифікацію загиблих: що зміниться
10 листопада 2026, 21:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »