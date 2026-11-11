Акторка Ольга Сумська зізналась, як переживає постійні блекаути

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В Україні восени повернулись часті блекаути через російські атаки. Акторка Ольга Сумська розповіла, як вона живе в таких умовах

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка зазначила, що живе на високому поверсі. Тому під час відключень світла вода до її квартири не доходить. Тож, їй доводиться користуватись "методом бабусь".

"Наповнити ванну. От це у мене вже лайфхак, який працює, тому що несподівано відключили воду, вимкнули світло, води немає, тому що ми на високому поверсі. Вода не доходить, просто насоси не працюють. І водичка з ванної врятувала. Я її з баклажки для миття голови набираю. І як колись у бабусі кружечкою і мисочку нагріваю. Ну, а що робити", - говорить Сумська.

Нагадаємо, раніше акторка Ірина Сопонару вирішила виїхати з Києва. Вона із чоловіком переїхала на Буковину. За словами артистки, на її стан стали впливати постійні обстріли.