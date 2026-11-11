Силоміць заштовхали в бус: у Чернівцях представники ТЦК затримали батька трьох дітей

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У Чернівцях представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) незаконно затримали ветерана війни, батька трьох дітей, який мав законне право на відстрочку від мобілізації

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, за чоловіком стежили після того, як він вийшов із міської ради. Згодом невідома особа в балаклаві силоміць заштовхала його до мікроавтобуса. Перевірки документів перед затриманням не проводили. Сам чоловік заявив про погрози зброєю та застосування фізичної сили.

Як з'ясувалося, інформацію про його відстрочку в електронній системі двічі протягом доби вручну скасовували. Підставою нібито була заборгованість зі сплати аліментів.

Чоловіка утримували та перевозили між різними установами Чернівців, Кіцманя і навчальним центром у Вінницькій області. Водночас представники ТЦК надавали суперечливу інформацію про його місцеперебування.

Для перевірки обставин регіональна представниця омбудсмана Ірина Ісопенко здійснила сім моніторингових візитів до об'єктів ТЦК та збірного пункту. Після втручання Офісу Уповноваженого чоловіка звільнили та поновили його право на вільне пересування й оформлення відстрочки.

За фактом правопорушення Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Слідчі також перевіряють можливу причетність працівників ТЦК до інших інцидентів, зокрема побиття військовозобов'язаних, застосування сльозогінного газу та ймовірного вимагання хабарів.

Керівнику районного відділу ТЦК і кільком військовослужбовцям уже повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою та домашній арешт.

Нагадаємо, на Буковині затримали начальника одного з відділів Чернівецького районного ТЦК та СП і чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у незаконному затриманні та катуванні військовозобов'язаних, а також вимаганні хабарів.

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