Монополія ФОПів, або Кому належать автовокзали Буковини

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі одна з прикордонних областей України – Чернівецька

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі одна з прикордонних областей України – Чернівецька

Попри те що найменша за площею та кількістю населення область України – Чернівецька, є прикордонним регіоном та має хороший транзитний потенціал, автостанційній інфраструктурі краю далеко до показника "відмінно". На весь регіон офіційно функціонує лише 17 автовокзалів, причому 5 з них розташовані в обласному центрі. Не сприяє покращенню ситуації й віднесення двох районів області та власне самого міста Чернівці до "червоної карантинної зони" на території якої заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність торгово-розважальних центрів, кафе та ресторанів.

Вже традиційно для України список власників автовокзалів регіону надзвичайно короткий. Зокрема на ринку відповідних послуг Буковини станом на сьогодні домінує створене в 2009 році ТОВ "Чернівціавтотранс", яке не лише контролює 15 автостанцій, а й є власником приміщень в яких вони знаходяться та землі під ними. Все це дозволило фірмі завершити минулий рік з вельми позитивним показником в 750 тис грн чистого прибутку.

Кінцевим бенефіціарним власником, а заодно керівником підприємства є чернівчанин Олександр Кривохижий – один зі співзасновників Обласної чернівецької асоціації автомобільних перевізників "ЧААП" та Малого колективного підприємства ТОВ "Фірма октет ЛТД". Спільно з власником-директором частки в "Чернівціавтотранс" також мають дружина – Наталія Кривохижа та донька Ольга Кривохижа-Гошук.

Є серед співвласників "Чернівціавтотранс" і ще одне подружжя – Тетяна і В’ячеслав Печенюк. Останній окрім вкладу в автостанційне підприємство має власний бізнес – спеціалізовану медичну практику, яку здійснює офіційно в якості фізичної особи-підприємця.

Чергове сімейство співвласників – Олег, Павло та Юрій Чемерис мають досить незначний вклад до статутного фонду підприємства, хоча і є офіційними власниками бізнесу, що контролює більшість автовокзалів Чернівецької області. Всі вище згадані члени сім’ї Чемерисів зареєстровані або були зареєстровані як ФОПи. Так Юрій Чемерис розпочав офіційну власну справу в 2000 році вказавши основним видом діяльності оптову торгівлю молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами. ФОПом-торгівцем є й Олег Чемерис. Підприємець при реєстрації записав основним КВЕДом роздрібну торгівлю з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. А от Павло Черемерис, що працював у сфері рекламних послуг, станом на сьогодні свою діяльність в якості фізичної особи-підприємця вже припинив.

Ще однією співвласницею автовокзального бізнесу Буковини є бізнес-партнерка вже згаданого Олександра Кривохижі пані Ярослава Гонтюк. Спільно підприємці входять до числа засновників не лише ТОВ "Чернівціавтотранс", а й Малого колективного підприємства ТОВ "Фірма октет ЛТД", яке займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктами харчування. Серед власників останньої є також Аспанзія Чемерис, що прописана за однією адресою з одним із співзасновників "Чернівціавтотрас" Юрієм Чемерисом.

Остання серед власників "Чернівціавтотрас" Ольга Костецька, зробила свій вклад в статутний фонд не лише автовокзального підприємства, а й фірми, що займається пасажирськими перевезеннями – ТДВ "Чернівецьке автотранспортне підприємство 17701". Керує підприємством-перевізником чоловік пані Ольги Віталій Костецький, який спільно із вкотре згаданим Олександром Кривохижим входить до числа бенефіціарів Обласної чернівецької асоціації автомобільних перевізників "ЧААП".

Ще одним гравцем на ринку автостанційних послуг Чернівецької області є ТОВ "Інвест Альянс" якому належить автовокзал та ринок "Добробут" в обласному центрі. Фірма, за даними аналітичної платформи YouControl, входить до Групи родини Бурбак. Ключовими особами останньої є нардеп двох скликань, а заодно колишній Міністр інфраструктури України Максим Бурбак та його батько Юрій Бурбак. Офіційною ж власницею "Інвест Альянс" вказана Лідія Лещова, яка свого часу очолювала ТОВ інвестиційно-промислова компанія "А.Б.Груп, Інкорпорейтед" та Мале приватне підприємство "Кордо". Директором автостанційного підприємства наразі вказаний колишній депутат Чернівецької міськради від "Фронту змін" Михайло Прозоровський, який в 2016-2017 роках був вказаний в держреєстрі як власник ТОВ "Телерадіокомпанія "ТВА". Поєднання автостанційних, ринкових та політичних інтересів принесли ТОВ "Інвест Альянс" в 2019 році 610 тис грн чистого прибутку.

Останнім в списку власників автовокзалів регіону є ТОВ "Вест Буковина" якому належить однойменна автостанція в Чернівцях. Минулий рік фірма, що належить підприємиці Юлії Гаврилюк, завершила з показником в 820 тис грн прибутку. І це далеко не єдине джерело доходу чернівчанки. Зокрема їй належать також ПП "ТБ Лог", що надає послуги діагностики та ремонту мототранспортних засобів, ПрАТ "Гравітон" - управляюча компанія індустріального парку "Новодністровськ", а також ТБ "Буковинська універсальна біржа". Варто зауважити й той факт, що ТОВ "Вест Буковина" досить активно співпрацює з бюджетними замовниками. З 2017 року фірма підписала через систему ProZorro 18 договорів на суму 1,99 млн грн.

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