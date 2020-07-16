Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. Ми вже дослідили 13 областей України. На черзі чотирнадцята – Миколаївська

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. Ми вже дослідили 13 областей України. На черзі чотирнадцята – Миколаївська

Ольвія, Мигія, Кінбурнська коса, музей суднобудування і флоту, одна з найстаріших в східній Європі обсерваторій, "Долина диявола"… Усі ці туристичні принади розташувались на території Миколаївської області, в якій, попри розвинуте залізничне та, навіть, річкове транспортне сполучення, пріоритетними все ж залишаються автобусні пасажирські перевезення. При відносно незначній, порівняно з іншими областями, площі в області розташовано 29 автостанцій, три з яких мають перший - найвищий клас.

Найбільша частка автовокзального бізнесу Миколаївської області перебуває в руках ПрАТ "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій". Фірма контролює 15 вокзалів регіону, в тому числі приміську та міжміську автостанцію обласного центру. Фінансово товариство також почувається вельми непогано. Принаймні, минулий рік "МОПАС" завершило з чистим прибутком у розмірі 1,9 мільйонів гривень.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарними власниками товариства вказані троє підприємців з Донбасу. Першим є Олексій Горбань, депутат Донецької обласної ради та член комісії з питань промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та телекомунікацій. Окрім власне частки в "МОПАС" бізнесмен має свої інтереси в десятку фірм, прямо чи опосередковано пов’язаних з автобусними перевезеннями, обслуговуванням автомобілів та діяльністю автостанцій.

Другим бенефіціаром є незмінний бізнес-партнер Горбаня Михайло Чумаченко, який, принаймні до початку воєнного конфлікту на сході країни, працював адвокатом. Саме ці двоє підприємців є власниками й "Харківського підприємства автобусних станцій", яке контролює 90% автовокзалів Харківської області.

Третім співвласником "МОПАС" значиться Олег Дрегер, батько ще одного депутат Донецької облради Владислава Дрегера. Останній є членом комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів, також він встиг попрацювати помічником у Раїси Богатирьової за часів її нардепства. Молодшого Дрегера в окремих ЗМІ активно звинувачують в рейдерському захопленні південно-східного регіонального ринку пасажирських та автовокзальних послуг.

Найбільших пакетів акцій ПрАТ "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій", то 19,9% акцій належать вже згаданому ПАТ "Харківське підприємство автобусних станцій", 29% - ТОВ "Східні автовокзали", а 39,8% - ТОВ "Торгова група "Прайда". Усіма фірмами володіє вищезгадана трійця.

Другу за кількістю контрольованих автовокзалів групу формують 4 миколаївські підприємства, об’єднані сімейством Буркун та його партнерами. Так, ТОВ "Південні автовокзали" належать 7 автостанцій, ТОВ "Миколаївське підприємство інфраструктури наземного транспорту" - 3, а ПП "П И К" і ТДВ "Оріон-Авто" - по одній. Останнє підприємство належить ексдепутату Миколаївської міської ради Валерію Буркуну та його сину Віталію. Прізвище підприємця, що був удостоєний звань Почесний та Заслужений працівник транспорту України, досить відоме в області. Сама ж фірма є активним учасником закупівельних процедур. З 2017 року "Оріон-Авто" вдалось отримати 37 підрядів на загальну суму 6,25 мільйонів гривень. Окрім підприємницької діяльності Валерій Буркун працює й в близькому до транспортної сфери громадському секторі – очолює Об’єднання організацій роботодавців транспорту Миколаївської області та Миколаївську обласну асоціацію перевізників.

Власником ТОВ "Південні автовокзали" і ТОВ "Миколаївське підприємство інфраструктури наземного транспорту" є дружина ексдепутата Тетяна Буркун, якій також належить ще з півдесятка автотранспортних "контор". Компанію підприємиці в списку співзасновників "Південних автовокзалів" складають миколаївці Юрій Кучуков та Юрій Лакошко. Ще одне приватне підприємство – "П И К" - офіційно зареєстроване на Світлану Кречетову, однак прописане за тією ж адресою, що і Юрій Кучуков.

Цікаво ще й те, шо в 2016-му році медійники "Миколаївського центру журналістських розслідувань" опублікували матеріал, що стосувався "війни" місцевих перевізників, однією зі сторін в якій були підприємства вже відомого нам тандему Буркуна-Кучукова. Відповідно до оприлюдненої інформації, бізнесменів підозрювали у тиску на конкурентів, а саме у підпалі їхнього робочого автотранспорту.

Є на Миколаївщині й два автовокзали, що не належать домінуючим політично-бізнесовим групам. Зокрема, станцією у місті Вознесенську опікується ФОП Ярошенко Іван Тихонович, батько депутата Вознесенської районної ради Руслана Ярошенка. Підприємець і сам балотувався на виборах 2015-го року, однак голосів йому забракло. Зауважимо, що в 2017 році тервідділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ФОПа на 34 тис грн за неподання інформації про свою діяльність як власника місцевої автостанції.

Останнім у нашому списку автовокзалом - що у місті Первомайськ - опікується місцеве КП "Управління пасажирських перевезень", якому інфраструктурний об’єкт було передано в оперативне управління від місцевої територіальної громади. У квітні поточного року директором цього комунального підприємства було призначено Катерину Кучмагру, яка в 2015-му балотувалась до Первомайської міської ради від партії "Відродження".

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