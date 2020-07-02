Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини

Днями Євросоюз оприлюднив список з 14 країн, громадянам яких вже цього місяця дозволено в'їзд на територію ЄС. Цілком очікувано, що, враховуючи зростання кількості інфікованих на коронавірус, України серед країн-щасливчиків не виявилось. Ця доволі неприємна новина, однак, мала й один досить позитивний нюанс – активізацію внутрішнього туризму та збільшення навантаження на автовокзали країни, які досить довго простояли порожніми через карантинні обмеження

Днями Євросоюз оприлюднив список з 14 країн, громадянам яких вже цього місяця дозволено в'їзд на територію ЄС. Цілком очікувано, що, враховуючи зростання кількості інфікованих на коронавірус, України серед країн-щасливчиків не виявилось. Ця доволі неприємна новина, однак, мала й один досить позитивний нюанс – активізацію внутрішнього туризму та збільшення навантаження на автовокзали країни, які досить довго простояли порожніми через карантинні обмеження

Ми ж продовжуємо розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі –Сумщина, яку правда досить важко назвати туристичним регіоном. Серед іншого, причиною цьому є й доволі посередньо розвинена транспортна інфраструктура. Зокрема, при загальній чисельності населення більше 1,1 мільйона осіб та площі територій в 23,8 тисяч квадратних кілометрів на території області офіційно функціонує лише 21 автостанція.

Беззаперечним лідером на ринку надання автостанційних послуг регіону є ТОВ "Сумиоблавтотранс", якому належить 20 автовокзалів. При цьому переважна більшість інфраструктурних об’єктів підприємства наразі атестовані та віднесені до третього класу, що передбачає мінімум 2 квиткових каси, 15 місць для сидіння в залі очікування та не менше ніж 3 майданчики для автобусів.

Зауважимо, що дві автостанції - в місті Середина-Буда та селі Вільшана - на початок року не були атестовані. Однак номінально вони не припиняли свою діяльність, хоча за відповідними адресами здійснюється лише посадка-висадка пасажирів, без продажу проїзних квитків.

Що ж до власне підприємства, то відповідно до наданої фінзвітності, 2018 рік "Сумиоблавтотранс" завершило з чистим доходом на рівні близько 2,4 мільйонів гривень, тоді як показники 2017-го були вдвічі гіршими. Активним учасником публічних закупівель фірму назвати важко. За півтора останні роки "Сумиоблавтотранс" отримало всього 4 підряди загальною вартістю 78,17 тисяч гривень.

Очолює фірму Микола Тертишний, якому належить й найбільша частка в статутному капіталі "Сумиоблавтотранс" - 211,73 тисяч гривень. Випускник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету свого часу був удостоєний звання "Заслужений працівник транспорту України" та ордену "За заслуги" ІІІ ступеню. Окрім того Тертишний очолює й "Сумську обласну організацію роботодавців у галузі транспорту" - об’єднання засноване вже відомим нам ТОВ "Сумиоблавтотранс", а також обласним комунальним підприємством "Аеропорт Суми" і ПП "Сумитрансекспедиція" Галини Кучеренко.

Суттєва частка автостанційного бізнесу належить місцевим підприємцям Ліліані та Едуарду Акімовим, які на двох вклали понад 184 тисячі гривень до статутного фонду "Сумиоблавтотранс". Закриває список фізосіб-засновників ще один сумський бізнесмен Олександр Шпак, який вклав в цей бізнес 129,77 тисяч гривень.

Варто зауважити, що ТОВ "Сумиоблавтотранс" є правонаступником ВАТ "Сумське обласне підприємство автомобільного транспорта", акціями якого володіє чимало цікавих особистостей. Так, свою частку мало ТОВ "Олімп", бенефіціарами якого є адвокат Юрій Москалик та керівник ТОВ "Кам'янський машинобудівний завод" Володимир Гецько.

Серед власників акцій фігурують й більш відомі в межах Сум прізвища. Зокрема, йдеться про Олега Корнієнка, заступника директора департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, Олексія Скиртача, начальника управління фінансів обласного бюджету Сумської ОДА, Олександра Ткаченка, заступника начальника Управління Укртрансбезпеки у Сумській області та Аллу Ляшенко, завідуючу Сумської міської державної нотаріальної контори Головного теруправління юстиції області.

Єдиним конкурентом ТОВ "Сумиоблавтотранс" на автостанційному ринку області є ТОВ "Велес", яке є власником одного автовокзалу в обласному центрі по вулиці Першотравневій 21/1. Фірма явно поступається опоненту розмахом, про що серед іншого свідчать й фінансові показники – близько 40 тисяч гривень чистого прибутку на кінець 2018 року.

Власниками ТОВ "Велес" держреєстр вказує трьох місцевих підприємців Оксану Дудко, Віктора Биченко та Олену Забіяку. Окрім вищезгаданої фірми цьому тріо належить ще й ТОВ "Комунальник" ЛТД. Очолює обидва підприємства Віктор Вітошко - колишній заступник начальника міського відділу УМВС України в Сумській області, а нині керівник Первинної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішній справ України міського відділу УМВС України в Сумській області. Такий вибір керівника був дивним, якби не декілька обставин. Справа в тім, що чоловіки співвласниць "Велеса" Олени Дудко та Олени Забіяки мають безпосереднє відношення до правоохоронних органів.

Так, Сергій Дудко з 2005 по 2010 роки працював прокурором міста Суми, має клас старшого радника юстиції, а в 2015-му очолив регіональне відділення Всеукраїнської спілки ветеранів війни і праці органів прокуратури. Що ж до Юрія Забіяки, то він спочатку очолював міське управління УМВС України в Сумській області, а потім "Муніципальну охорону" Сумської міської ради.

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