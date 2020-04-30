Житомирщина: кому належать автовокзали регіону

Карантинні заходи значно обмежили можливість українців до пересування територією власної країни. А поки автовокзали пустують продовжуємо розповідати про тих, хто збирає куш на обслуговуванні автобусних перевезень в регіонах. Цього разу на черзі п’ята за площею область України – Житомирська, яка щоправда не може похвалитись щільною сіткою автостанцій

Фото: uk.wikipedia.org

Карантинні заходи значно обмежили можливість українців до пересування територією власної країни. А поки автовокзали пустують продовжуємо розповідати про тих, хто збирає куш на обслуговуванні автобусних перевезень в регіонах. Цього разу на черзі п’ята за площею область України – Житомирська, яка щоправда не може похвалитись щільною сіткою автостанцій

За інформацією директора департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, на весь регіон припадає лише 16 об’єктів такого типу, обладнаних відповідно до вимог закону "Про автомобільний транспорт". Враховуючи те, що власники автостанцій несуть відповідальність за якість і безпеку послуг, які надаються пасажирам та перевізникам, а також за технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання на власній території, взятись за такий бізнес готовий не кожен.

Цікавою специфікою автовокзалів Житомирщини наразі є солідарність власників станцій в частині встановлення станційного збору - плати за надання обов'язкових послуг, яка включається до вартості проїзного квитка. Усі 8 підприємців та фірм визначили розмір даного збору на рівні 12%, що є досить низьким показником порівняно з іншими регіонами країни.

Рівно половина від усіх автовокзалів області, в тому числі дві основні автостанції Житомира, належать ТОВ "Компанія "Житомиравторанс", власниками якої є сім’я Райковських: Артем Геннадійович, Катерина Геннадіївна та їхній батько Геннадій Мечеславович. Останній очолював обласне державне підприємство "Житомиравтотранс", засновником якого було Міністерство інфраструктури України, аж до моменту його ліквідації. На місці державної структури, в прямому та переносному сенсі цього слова, й побудував свій автовокзальний бізнес Геннадій Райковський. Навіть юридична адреса ТОВ "Компанія "Житомиравторанс" аналогічна своєму державному попереднику: вулиця Лятошинського, 11. Саме тут розташований і центральний автовокзал Житомира. За цією адресою можна знайти й інші фірми Райковських - ЗАТ "Житомиртранс" та ТОВ "Бус-термінал".

Окрім бізнесу Геннадій Райковський займається навколотранспортною громадською діяльності. Зокрема, саме він очолює громадську галузеву організацію "Асоціація роботодавців транспорту Житомирської області", засновниками якої, крім "Житомиравторанса", є ТДВ "Житомирське автотранспортне підприємство 11827", пов’язане з сім’єю знаних на ринку перевезень Житомирщини Савіцьких-Грищуків.

Два автовокзали в містах Овруч та Коростень перебувають під контролем коростенського ТОВ "Автосвіт люкс" Діани Мантай. Очолює підприємство, створене у лютому 2019 року, Віта Ботвіна, яка до цього працювала у відділі освіти Коростенської міської ради. До слова, у Овручі нову автостанцію приватники відкрили лише цьогоріч. Як прорекламували власну діяльність представники фірми-власника, автостанція продає квитки не тільки на автобуси, що курсують в межах Овруцького району та Житомирської області, а й ті, що прямують до Білорусі та Польщі.

Власник автостанції №2 у Бердичеві - ФОП Ревега Анатолій Олександрович, 30-річний син екс-нардепа Олександра Ревеги. Спільно з батьком, сестрою та іншими членами сім’ї підприємець є співвласником так званої "групи родини Ревега", до якої входять 16 фірм, що працюють у сферах будівництва доріг, нерухомості, транспорту, сільського господарства та рибопереробки.

Роботу автовокзалу в селищі міського типу Ружин забезпечує місцевий ФОП Ніколін Олександр Васильович, який, окрім діяльності в якості власника автовокзалу, працює перевізником на внутрішньообласних маршрутах. Крім того, підприємцеві належить 54,6% акцій ПрАТ "Ружинське автотранспортне підприємство 11840".

Власниця Чуднівської австостанції ФОП Маслюківська Валентина Віталіївна не обмежує себе лише автотранспортним бізнесом. Перевезення пасажирів підприємиця поєднує з консультаціями щодо працевлаштування за кордоном. Водієм у ФОПа числиться навіть депутат селищної ради Олександр Демус. Є Валентина Маслюківська й серед співвласників ТОВ "Пасат", основним видом діяльності якого вказано "перевезення пасажирським наземним транспортом міського та приміського сполучення". Ще один зі співзасновників фірми, чоловік підприємиці Віктор Маслюківський, балотувався у 2015-му до Чуднівської міської ради від "Опозиційного блоку", однак обраний не був. Не пройшов до ради й бізнес-партнер сім’ї по "Пасату", представник БПП "Солідарність" Микола Дєвушкін.

Прибуток з роботи єдиного автовокзалу в селищі міського типу Ємільчине збирає ФОП Сапачук Валентина Володимирівна, співвласниця ТОВ "Ємільчинське автопідприємство 11852". Чоловік підприємиці Петро Сапачук, який очолює згадану фірму, свого часу входив в районну комісію з безпеки дорожнього руху

Чи не єдина зі списку власників автостанцій, що не має у підпорядкуванні власного маршруту, це ФОП Тоненька Наталія Петрівна, на контролі якої знаходиться "Баранівська автостанція" у місті Житомир. Підприємиця спіціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів. А ось роль перевізника чудово виконує батько Наталії Тоненької Петро Карпенко. Серед іншого, бізнесмену належить ПП "Атлант" та частка в ТОВ "Баранівкатранс", співвласником якої є ще один перевізник Василь Куят, який в 2010-му безуспішно балотувався до Житомирської міської ради.

Завершує наш список власників автовокзалів Житомирщини ТДВ "РІМ-Богдан", яке обслуговує одну автостанцію в місті Олевськ. Власником фірми є житомирянин Богдан Рисіч, якому також належить ПП "Рім-Богдан". Обидві фірми та й, власне, підприємець в якості ФОПа спеціалізуються на пасажирських перевезеннях та мають вельми хорошу репутацію в регіоні. Саме послугами Рисіча-ФОПа користувався під час своєї передвиборчої кампанії нині вже екс-президент Петро Порошенко. Фірми ж отримують незначні за сумами, однак регулярні підряди від бюджетних замовників області.