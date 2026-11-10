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Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
10 листопада 2026, 11:17

США після виборів: чому програв Трамп і що це означає для України

10 листопада 2026, 11:17
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Оскільки наступні події швидко витісняють попередні, важливо фіксувати підсумки, щоб не загубитися. Тож давайте зафіксуємо по США
Оскільки наступні події швидко витісняють попередні, важливо фіксувати підсумки, щоб не загубитися. Тож давайте зафіксуємо по США
Фото: з відкритих джерел
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1. Поразка Трампа є розгромною. Ключова причина полягає в тому, що він всіх дістав (точніше, не всіх, а критичну масу виборців). Йдеться не лише про втому від його яскравої непересічної особистості, а й про розчарування результатами його економічної політики.

2. Очевидно, чоловіки й жінки, білі й афроамериканці, освічені й не дуже, католики та протестанти голосували по-різному. Ви вже бачили діаграми та мапи. Очевидно, що освіченіші, афроамериканці та американські євреї (і ще кілька категорій) більше схильні голосувати за демократів, а білі євангелісти -- за MAGA. Але тут важливо не потрапляти у пастку спрощення. Значна частина виборців завжди голосує за своїх. Результат залежить від того, наскільки партіям вдалося мобілізувати своїх прийти на дільниці. Республіканцям цього разу вдалося гірше, оскільки частина електорату розчарована.

Також результат роблять ті виборці, які завчасно не знають, за кого голосувати (switchers), цій темі присвячена блискуча книга Mark J. Penn "Microtrends", раджу її не лише соціологам, а й маркетологам. Демократам та Трампу вдалося мобілізувати цю велику категорію – демократам позитивно, Трампу негативно.

3. І тут дуже важливо, що демократи не є монолітом. Ліве крило партії ("прогресисти") забрали свій традиційний електорат. А от помірковані демократи змогли забрати лівоцентристський електорат, а може, й центристський (до якого не змогли достукатися класичні республіканці). Тож можна сказати, що демократи отримали перемогу завдяки широкій коаліції "прогресистів" та поміркованих демократів, здатних перемагати у республіканських округах. І завдяки цьому на арену вийшло чимало нових цікавих людей із поміркованої когорти, а демократичний порядок денний, скоріше за все, буде оновлений й посунутий вправо. В такому випадку кандидатом від демократів на наступних президентських виборах стане не Окасіо-Кортес, а хтось більш поміркований.

4. Тож не треба говорити про лівий розворот в США – це передусім антитрампівський розворот. Окрім попереднього аргументу, є ще один: у кількох штатах відбулися референдуми (в тому числі з податкових питань), на яких виборці, що голосували за демократів, підтримали досить праві рішення. А маятник завжди гойдається в інший бік.

Американці не стали лівішими чи правішими – вони втомилися від радикалізму, хаосу й непередбачуваності.

5. Зараз важливо, що станеться в Республіканській партії. Трамп став настільки токсичним, що партія має переосмислити своє майбутнє, і тут є різні варіанти. Хотілося би врешті побачити оновлену Grand Old Party та адекватного консерватора на наступних президентських виборах. Але це не гарантовано: може бути як повернення до традиційної консервативної політики, так і рух далі в напрямку MAGA без Трампа чи навіть розкол.

6. Наступні два роки США будуть займатися своїми внутрішніми питаннями, у тому числі блокуванням одне одного. Але Трамп, не маючи більше легкості у внутрішньоамериканських питаннях, може з подвоєною енергією зайнятися зовнішньою політикою, маючи там великі повноваження. Це для нас небезпечно, якщо ми продовжимо будувати відносини з США як дотепер.

7. Україні терміново потрібно мати посла та активно налагоджувати роботу з Конгресом на двопартійній основі, не разовими поїздками, а системно й щодня, в тому числі не лише зі старими друзями, а й з величезною кількістю нових людей з обох партій. Україні важливо не стати заручницею американського внутрішньополітичного протистояння.

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Україна війна США Трамп вибори демократи
 
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