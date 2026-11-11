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11 листопада 2026, 08:14

"Путін живе в іншій реальності": Зеленський спростував заяви РФ про Донбас

11 листопада 2026, 08:14
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Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Президент Володимир Зеленський заявив, що російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі стверджувала про нібито окупацію половини Донбасу, яка насправді перебуває під контролем України

Про це глава держави розповів після отримання другої доповіді української переговорної групи, передає RegioNews.

За словами Зеленського, російські військові офіцери та представники розвідки серйозно заявляли про захоплення територій, які фактично контролюють ЗСУ.

"У нас є відеозаписи, знімки та інші докази того, що ці території під нашим контролем", – зазначив президент.

Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін, на його думку, живе в іншій реальності та намагається переконати американську сторону, що Росії знадобиться один-два місяці для повної окупації східної України.

Водночас Зеленський назвав позитивним моментом те, що американська сторона підтвердила українську оцінку ситуації на фронті.

Окремо президент наголосив на необхідності переговорів на рівні лідерів України та Росії. Серед чутливих питань, які потребують обговорення, він згадав Херсон, де лінія розмежування проходить по Дніпру: російські війська контролюють лівий берег, українські сили – правий.

"Це українське місто. Такі питання чутливі, але ми маємо про них говорити", – наголосив Зеленський.

За його словами, українська переговорна команда має порушити питання можливої зустрічі на рівні лідерів під час наступного раунду переговорів. Водночас президент висловив сумнів, що російська сторона готова до такого формату.

Також Зеленський подякував Ісландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії за постійну підтримку України, єдність і рішення, спрямовані на захист життів.

Як відомо, перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в ОАЕ тривав чотири години.

За словами Зеленського, сторони обговорили гуманітарні питання, звільнення полонених і гарантії безпеки для України. Крім того, під час переговорів порушили питання необхідності деескалаційних кроків.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч "дуже продуктивною". Водночас він наголосив, що досягнення домовленостей потребуватиме додаткової роботи й не відбудеться протягом найближчих 24 годин.

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Україна РФ Донецька область Зеленський Володимир Путін Абу-Дабі окуповані території переговори про мир
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