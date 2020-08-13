Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. Ми вже дослідили столицю і 15 областей України. На черзі - одна з найбільших за площею та густотою населення область України – Дніпропетровська, яка може похвалитись й відносно непоганою мережею автостанцій

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. Ми вже дослідили столицю і 15 областей України. На черзі - одна з найбільших за площею та густотою населення область України – Дніпропетровська, яка може похвалитись й відносно непоганою мережею автостанцій

За даними Укртрансбезепеки, в регіоні налічується 37 автовокзалів, лише один з яких наразі не атестовано. При цьому, незважаючи на розміщення в центральній частині України, індекс внутрішньої доступності області значно нижче середнього по країні. Щільність доріг обласного значення також є нижчою середнього українського показника. Враховуючи акцент регіону на розвитку промисловості не дивно й те, що із загальної кількості вокзалів лише один має другий клас якості. А автостанцій першого класу, які є максимально пристосованими для зручності перевізників та пасажирів, в області взагалі немає.

Власником найбільшої частки автовокзального бізнесу регіону станом на сьогодні є ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій", якому належать 33 об’єкти. Очолює "ДОПАС" Антон Кожома, чоловік головної спеціалістки відділу планування та фінансування Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Тетяни Калиниченко. Кожома за минулий рік отримав 138,46 тисяч гривень зарплатні. Саме ж підприємство завершило 2018-ий рік із чистим доходом в 383 тис гривень. Що ж до структури власності, то вона у "ДОПАС" досить заплутана.

Так, кінцевими бенефіціарними власниками акціонерного товариства є Лариса та Ігор Слюнкови, які входять до числа засновників понад чотирьох десятків підприємств. У 2015 році Ігор Слюнков балотувався до Павлоградської міської ради від "Батьківщини". Наразі він представляє "Павлоградську міську асоціацію виробників, будівельників та транспортників" і "Всеукраїнську асоціацію автостанцій”.

При цьому власниками приблизно рівної частини акцій "ДОПАС" вказані чотири підприємства: ТОВ "Юридична компанія Ліга", ТОВ "Туристичне бюро "Меридиан", ТОВ "Бізнес-центр" та Фінансово-промисловий концерн "ЛИС". У всіх цих компаніях кінцевими бенефіціарами є кілька осіб, в тому числі подружжя Слюнкових. Бізнес-партнерами вже відомої нам пари є Олександр Бутенко, депутат Павлоградської міської ради, який за минулий рік заробив 834,8 тисяч гривень, а також Олександр Пашковський, колишній помічник депутата Верховної Ради 5-го скликання Олександра Лещинського. Разом четвірка підприємців займається наданням в оренду житла, управлінням комерційною нерухомістю, здійсненням юридичного супроводу, виробництвом та продажем будівельних матеріалів і, звісно ж, обслуговуванням автостанцій та наземного транспорту. На всеукраїнському рівні найбільш відомою продукцією мережі підприємств цих бізнес-партнерів є торгова марка "Будмайстер", під брендом якої виготовляються будівельні суміші, тротуарна плитка, залізобетонні вироби та інше.

Дві автостанції, у Дніпрі та Павлограді, перебувають під контролем ТДВ "Автопромінь", яке починало 2019 рік з чистим прибутком на рівні 35-40 тисяч гривень. Засновниками товариства є Дмитро Кубрак, його доньки Оксана та Анастасія, а також ТОВ виробничо-комерційна фірма "Лаура", яка також належить сімейству Кубраків. "Автопромінь" - досить відоме у межах Дніпра підприємство, воно обслуговує 3 міські маршрути та 11 приміських. Саме Дмитро Кубрак, який двічі безуспішно балотувався до Верховної Ради та одного разу до Дніпропетровської обласної ради, очолює Асоціацію "Територіально-виробниче об’єднання "Дніпроавтотрас", засновниками якої є "Автопромінь" та "ДОПАС" Слюнкових.

Ще один розташований у Дніпрі автовокзал належить ТОВ "АС Лівий берег". Неважко здогадатись, що й автостанція має ідентичну назву. На початку 2017 року фірму заснували Анна Степаненкова, Володимир Мельник та Вячеслав Павленко, які також є власниками десятка різноманітних підприємств. Одне з таких – ТОВ "Віктор-С" - є кінцевим бенефіціарним власником ТДВ "Новомосковське автотранспортне підприємство", яке, за даними порталу EasyWey, обслуговує чотири десятки приміських автобусних маршрутів Дніпра.

Остання автостанція зі списку розташована у місті Кам’янське та належить приватному підприємству "Матеріал-Сервіс", яке наразі перебуває у стадії ліквідації. Власники – чергова родина підприємців, Олександр, Віра та Аліна Репетій. Усі троє зареєстровані як ФОПи, а Олександра Репетія крім того у місті знають як члена виконавчого комітету Кам’янської міської ради. Донедавна члени сім’ї також володіли ПП "Дніпровська транспортна компанія" та ПП "Транспортна агенція", однак станом на сьогодні контроль над фірмами перейшов до підприємця-адвоката з Дніпра В’ячеслава Терещенка.

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