Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини

Майже півтора мільйона населення та понад тисячу вісімсот населених пунктів. Все це Полтавщина, шоста за площею область України. Загалом у регіоні функціонує 41 автовокзал, що на порядок більше ніж в сусідніх Кіровоградській та Черкаській областях.

Майже півтора мільйона населення та понад тисячу вісімсот населених пунктів. Все це Полтавщина, шоста за площею область України. Загалом у регіоні функціонує 41 автовокзал, що на порядок більше ніж в сусідніх Кіровоградській та Черкаській областях.

Наразі Полтавщина, як і решта України поступово, виходить з карантину. Та вже зараз зрозуміло, що закриття автовокзалів відчутно вдарило не лише по компаніям перевізникам, а й дорого коштувало власникам автостанцій, які продовжують втрачати кошти, здавалось би, безперебійного доходу. Поки власники підраховують збитки ми продовжуємо свій проєкт і розповідаємо про тих, хто заробляв в минулому та буде отримувати прибуток в майбутньому від обслуговування автобусних перевезень у регіонах.

Вже традиційно для цього ринку ряд компаній мають у власності лише по одній автостанції. Зокрема в Горішніх Плавнях прибуток від обслуговування перевізників та пасажирів отримує ПАТ "Автотранспортне підприємство №15347", контрольний пакет акцій якого належить полтавському підприємцеві Володимиру Перепелиці. Останній не концентрується на одному виді діяльності та є власником або співзасновником десятка підприємств та організацій різноманітного спрямування. Зокрема йому належить понад 51% акцій ПАТ "Полтавський дослідно-експериментальний завод", а за адресою власної реєстрації бізнесмен "прописав" Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Авіарух-безпека", науково-виробниче колективне підприємство "Сирена М", ГО "Кооперативний центр професійних спеціалістів", ГО "Товариство податкових консультантів", Полтавську обласну ГО "Інститут судових експертів, оцінювачів, аудиторів". Нещодавно, наказом Фонду держмайна Перепелиці зупинено дію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Підстава – невиконання вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Назвати роботу ПАТ "Автотранспортне підприємство №15347" успішною також досить важко. За інформацією аналітичного порталу YouControl 2017 рік компанія закінчувала зі збитками у розмірі 650 тис грн. А той факт, що з 2017-го року акціонерне товариство не оновлювало власну звітність на порталі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України говорить про негативні тенденції в роботі АТП №15347.

Один автовокзал у Кременчуці належить ТОВ "Автотранспортне підприємство - 15307". У порівнянні з попереднім колегою по автовокзальному бізнесу у товариства справи йдуть дещо краще. Попередній рік АТП-15307 починало з чистим прибутком в 25 тис грн. За інформацією держреєстру фірма має трьох співзасновників. Перший – Юрій Кірєєв, працює в автотранспортній сфері чотири десятка років. Неодноразово пробував власні сили у політиці, балотувався до Полтавської обласної ради у 2006 та 2015 роках, а також до Верховної Ради у 2014 році. Однак, кожного разу не набирав достатньої кількості голосів. До сьогодні очолює Громадську організацію "Полтавська обласна асоціація перевізників 2009". Друга – Оксана Мєзєнцева, донька Юрія Кірєєва, яка крім спільного підприємства з батьком має власний бізнес – зареєстрована як ФОП з власним стоматологічним кабінетом "ProfiDent", а також є власницею ТОВ "Вакір". Третя – Ірина Моцаренко, екс-депутатка Кременчуцької районної ради від "Батьківщини". У 2015 підприємиця вирішила повторно балотуватися до райради, однак спроба виявилася невдалою. Має власне приватне підприємство "Брокер-центр".

Наступним власником, що має у своєму активі одну автостанцію на території Полтавської області – ФОП Грінченко Віктор Анатолійович. Йому належить АС "Київська" розташована в обласному центрі регіону – Полтаві, а також дві фірми пов’язані з автоперевезеннями: ТОВ "Укрбус 2017" та ТОВ "Зелений слон 7". Як вказано на офіційному сайті "слона" - фірма обслуговує маршрути Київ-Полтава, Полтава-Харків, та Харків-Київ. Крім того компанія "Зелений Слон 7" співпрацює з міжнародним аеропортом "Бориспіль" та активно просуває свої послуги на всеукраїнському рівні.

Найбільший же куш і контроль над 38 автовокзалів області має ТДВ "Полтаваавтотранс", яке очолює депутат Полтавської міської ради від "Самопомочі", член постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля і природокористування Сергій Бутко. За свою роботу на цій посаді депутат задекларував дохід за 2018 рік у розмірі 421 тис грн. І це при тому що того ж року, за інформацією порталу YouControl, збитки самої фірми сягнули 610 тис грн.

Перед тим як потрапити до депутатського крісла Бутко числився помічником у свого нинішнього колеги по фракції Дмитра Сенчаковича, який очолює постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, транспорту та розвитку.

Відповідно до даних управління інфраструктури і цифрової трансформації Полтавської ОДА саме Сергія Бутко було обрано й на посаду секретаря конкурсного комітету при Полтавській обладміністрації по визначенню пасажирських перевізників на обласних автобусних маршрутах загального користування. По суті керівник фірми, що володіє 92% всіх автостанцій області став одним з тих хто вирішував хто з перевізників користуватиметься послугами його ж автостанцій.

Що ж до власників ТДВ "Полтаваавтотранс" то найбільшу частку в статутному капіталі товариства мають Марія Бутко, матір вже згаданого нами депутата і керівника ТОВ "Полтаватранс". Останнє належить все тій же Марії Бутко, а також Лілії Юрко та Володимиру Хворостьянову. Має ТДВ "Полтаваавтотранс" й фірму-правонаступника – ТОВ "Полтаваавтотранс" яка в свою чергу значиться бенефіціаром компанії ТОВ "Гадяцьке автотранспортне підприємство №15337" і практично є монополістома перевезень в Гадяцькому районі.

Читайте також: Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени

Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини

Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини

Житомирщина: кому належать автовокзали регіону

Родинний бізнес Андріївих: хто контролює автовокзали Закарпаття

Одещина: хто контролює автостанції регіону

Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону

Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини