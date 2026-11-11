Фото: ОВА

У ніч на 11 листопада російські війська атакували Костопільську громаду Рівненської області

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Внаслідок удару пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з них зруйновано стіну та дах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Під атакою опинилися два райони міста.