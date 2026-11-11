Нічна атака на Рівненщину: пошкоджені приватні будинки
У ніч на 11 листопада російські війська атакували Костопільську громаду Рівненської області
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Внаслідок удару пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з них зруйновано стіну та дах.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці події працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Під атакою опинилися два райони міста.
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