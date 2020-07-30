Київ: кому належать автовокзали столиці

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі – одне з найбільших та найстаріших міст Європи, столиця України Київ

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі – одне з найбільших та найстаріших міст Європи, столиця України Київ

Місто щорічно приваблює мільйони туристів. Лише за минулий рік туристичний збір приніс до місцевої казни понад 63 мільйони гривень, що майже вдвічі перевищує показник 2018 року. До Києва приїздять не лише задля розваги, спокусившись розрекламованими туристичними принадами. Тут вирішують бізнес-питання, шукають роботу, ринок збуту власного товару, навчаються чи просто відвідують рідних. Як би там не було, а навантаження на "транспортні ворота" столиці величезні - в тому числі й на автовокзали, яких наразі налічується 10.

Найбільше, 6 автостанцій, належить Акціонерному товариству "Київпассервіс", яке до середини 2018 року мало юридичний статус державного підприємства. Станом на сьогодні товариство отримує дохід від роботи не лише центрального автовокзалу, але й автостанцій "Поділ", "Полісся", "Дарниця", "Дачна" та "Південна". Незважаючи на здавалось би більш ніж вигідні стартові позиції, за результатами 2018-го року товариство принесло Фонду держмайна України, а саме йому на той момент належало 99,99% акцій, лише 15 тисяч гривень чистого доходу. А вже у травні поточного року весь "державний" пакет акцій було продано приватникам з ТОВ "Бастіон-груп". Останнє виклало за покупку 230,9 мільйонів гривень перемігши на оголошених через ProZorro.Sale торгах. За інформацією видання "Хмарочос", за умовами продажу новий власник зобов’язаний зберегти роботу автостанцій, а також протягом 6 місяців не звільняти працівників та погасити наявну заборгованість по заробітній платі.

Фірма "Бастіон-груп" була зареєстрована у 2015 році Володимиром Івчуном, який на сьогодні є її керівником та єдиним власником. Підприємство має два десятка КВЕДів, основним з яких є "Надання інших допоміжних комерційних послуг". У відкритих джерелах інформації про Володимира Івчуна практично немає – до початку 2018 року підприємець числився власником ТОВ "Левайт", яке у 2020 році змінило свою юридичну адресу з Києва на Запоріжжя. ТОВ "Бастіон-груп" є власником 6 варіацій товарних знаків та логотипів "Danish" і "Сімейна випічка".

Автовокзал "Видубичі" належить комунальному підприємству "Київпастранс", яке очолює генеральний директор Дмитро Левченко. Крім того посадовець є головою ради Корпорації підприємств міського електротранспорту України "УКРЕЛЕКТРОТРАНС". За 2019 рік Левченко задекларував загальний сімейний дохід у розмірі 1,49 мільйонів гривень, а також $640 тисяч і 200 тисяч гривень заощаджень. За інформацією столичних ЗМІ, батьком дружини керівника "Київпастрансу" Анастасії Левченко є нардеп двох скликань Роман Романюк. Під час останньої каденції він очолював підкомітет з питань правового статусу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їхніх членів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Був членом Центральної ради партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність”.

За даними Укртрансбезпеки, власником автостанції "Героїв Дніпра", що на Оболонському проспекті, є ПП "Авто-Граф" Тетяни Лухтанової. Підприємиця досить активно працює на ринку пасажироперевезень та входить до числа власників ТОВ "Бус-компані", ТОВ "Автогрупкомпані" і ПП "Лттранс". Останнє володіє ще одним автовокзалом в межах столиці – "Осокорки". Партнером Лухтанової по даному підприємству є харків’янин Станіслав Рябінін, який може бути відомий киянам завдяки власній ТОВ "Компанія "Київські соціально-інвестиційні технології". Фірма фігурує у кримінальній справі, порушеній Генпрокуратурою 6 років тому за підозрою у махінаціях на утриманні парковок. Окрім того, саме це підприємство, вигравши зі ставками 18 та 7 гривень аукціони КП "Київтранспарксервіс", отримало право на експлуатацію майданчиків для паркування транспортних засобів в Дарницькому районі.

Останній в нашому переліку діючий автовокзал Києва, що розташований на вулиці Симона Петлюри, належить приватному підприємство "Торговий дім "Везувій Інвестмент 2010", єдиним власником якого є прописаний у місті Васильків Сергій Затірка. Окрім власної фірми він ще й очолює "Асоціацію автостанцій Київщини", засновану ТОВ "Авто Каді – 73" Галини Семенкової і ТОВ "Престиж-автотур" Наталії Затірки. Остання в середині 2019-го року успішно зареєструвала торговий знак "Київське таксі "Semper in motu", а також подала заявки на знаки "Viton" і "Fittex".

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