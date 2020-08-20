Рівненщина: кому належать автовокзали регіону

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі одна з найменших областей України – Рівненська

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі одна з найменших областей України – Рівненська

Відома в Європі та Україні завдяки базальтовим стовпам, покладам бурштину, Тунелю Кохання та Клеванському замку, Рівненська область має досить незначну кількість автовокзалів. На 20 тисячах квадратних кілометрів за даними Укртрансбезпеки офіційно функціонує всього 17 автостанцій, 16 з яких контролює Командитне товариство "Рівне-Пас" "прописане" в обласному центрі. При цьому підприємство є власникамом не лише інфраструктурних об’єктів – автовокзалів, йому також належать й приміщення в яких ці станції розташовані. Враховуючи це "Рівне-Пас" має змогу отримувати дохід як від обслуговування перевізників та пасажирів, так і від передачі в оренду власних площ під торговельні точки. У підсумку це дозволило фірмі завершити 2019 рік з чистим прибутком у розмірі 550-560 тис грн, що є вельми хорошим показником для представника автостанційного бізнесу зосередженого лише в одній області.

Кінцевими бенефіціарними власниками "Рівне-Пас" є місцеві підприємці Раїса Сябрюк та Микола Сисюк. Незважаючи на домінуюче становище в окремо взятій галузі власники фірми є особами не публічними. Зокрема, Микола Сисюк, окрім посади директора "Рівне-Пас" засвітився хіба як представник Рівненського обласного відділення Всеукраїнської ГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників", а також керівник нині ліквідованої "Асоціації автомобільних перевізників Рівненської області". В засновниках останньої окрім вже згаданого "Рівне-Пас" значилось ПрАТ "Дубенське автотранспортне підприємство", три чверті акцій якого належать Володимиру Горошко, чоловікові завідуючої одного з секторів Управління соціального захисту населення Дубенської міськради Надії Горошко.

Основним вкладником командитного товариства "Рівне-Пас" є однойменне товариство з обмеженою відповідальністю в засновниках якого є вже згадані Сябрюк та Сисюк, а також ще семеро жителів області. Найбільша частка – 11% від статутного капіталу товариства належить жителю міста Дубно Ростиславу Шегері. Підприємець працює як ФОП, надаючи послуги готельного розміщення, та навіть мав один дрібний підряд від Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Крім того його було помічено в засновниках нині ліквідованого фермерського господарства "Шегери" та ТОВ "Іква". Власниками останнього, окрім Ростислава Шегера, є його дружина Емілія, співзасновниця ГО "Інтелектуальний жіночий клуб "Волинська азалія" та донька Людмила, яка в 2015 році балотувалась до Дубенської районної ради від партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

Трохи більше 4% від статутного капіталу вклала у компанію Людмила Ільчук. В 2011 році в якості ФОПа Ільчук пропрацював менш ніж півроку, після чого в підприємництво не повернулася.

Ще однією співвласницею ТОВ "Рівне-Пас" є жителька Рівного Наталія Кравчук. Особа з ідентичними прізвищем, ім’ям та по-батькові входить також до числа власників ТОВ "Регіон-авто плюс" і ТОВ "Рівне-альянс 2018".

Черговий ФОП серед засновників транспортного підприємства – Галина Марченко з міста Вараш. Хоча офіційно підприємиця записала основним КВЕДом "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна" у місті її більше знають як власницю дитячого магазину "Дивосвіт", що розташований в приміщення місцевого автовокзалу.

Завершують перелік співвласників рівняни Людмила Шевченко та Валерій Мосійчук, а також житель Вараша та член ОСББ "Прибережне" Леонід Волос.

Дещо розбавляє монополію ТОВ "Рівне-Пас" власник автостанції "Чайка" в обласному центрі – ТОВ "Управляюча компанія "Рівнеспецбудінвест". Власниками фірми наразі є екс-адвокат Іванна Зінькова та депутат Рівненської районної ради Катерина Усач, яка заодно очолює Рівненську районну організацію Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина". Крім того підприємиця спільно з КП "Міськсвітло" входить до числа засновників ТОВ "Перша рівненська управляюча компанія". Прикметно, що другу свою фірму пані депутат у декларації за 2019 рік не вказала. Згадала однак про 1,45 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, $20 тис та 500 тис грн заощаджень, а також автомобіль Infiniti 2018 року випуску, 2 будинки, 6 земельних ділянок, магазин та базу відпочинку.

Очолює "Управляючу компанію "Рівнеспецбудінвест", яка до слова завершила минулий рік зі збитками близько 610 тис грн, Олександр Рашкевич, чоловік провідної спеціалістки Управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому Юлії Рашкевич. Згідно декларації посадовиці за минулий рік на керівній посаді Олександр Рашкевич заробив 81,65 тис грн.

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