Парламент уволил министра юстиции Германа Галущенко

Верховная Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Германа Галущенко. За это решение проголосовали 323 депутата

Об этом сообщает RegioNews.

Решение было принято на фоне громкого скандала, связанного с коррупционными схемами в "Энергоатоме". В записях, обнародованных НАБУ и САП, упоминается значительное количество чиновников.

Премьер-министр Юлия Свириденко не появилась в Верховной Раде, куда её пригласили на 13:00. Во время утреннего заседания парламента решение о её вызове поддержали 200 народных депутатов (минимально необходимое количество – 150 голосов).

Глава ВР Руслан Стефанчук объяснил отсутствие премьер-министpа её участием в переговорах с делегацией Международного валютного фонда. В то же время депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что миссия МВФ находится в Украине всю неделю, поэтому Свириденко могла бы перенести встречу хотя бы на полчаса, чтобы выступить перед парламентом.

Народные депутаты ожидали отчета от премьер-министра, а также от министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук перед голосованием за их отставку.

В итоге вместо Свириденко перед Радой выступил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, который представил проект постановления об увольнении обоих министров.

Напомним, 12 ноября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Фигуранты дела накопили около 1700 кв. м элитной киевской недвижимости и оформляли дорогие квартиры и авто на жен или родственников. Значительная часть этой недвижимости уже находится под арестом – по представлению НАБУ.

