Самая массовая роспись писанок: во Львове установят рекорд Украины

Во Львове 4 апреля состоится установление рекорда Украины – самая массовая одновременная роспись писанок. К участию приглашают всех желающих

Об этом сообщила Львовская ячейка ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Инициаторами мероприятия выступили общественная организация, Львовский дом офицеров, Студенческий совет Львова и дизайн-бюро HÖRD.

Организаторы планируют объединить сотни людей, которые будут одновременно создавать писанки – один из символов украинской культуры и традиций. К мероприятию присоединятся более 30 мастеров писанок, которые будут помогать участникам овладеть техникой росписи.

Принять участие смогут даже те, кто раньше не занимался росписи писанок. Каждый желающий сможет создать собственную писанку и стать частью национального рекорда.

Мероприятие состоится 4 апреля в 12.00. Присоединиться можно как участник рекорда или волонтер. Регистрация по ссылке.

Кроме культурной составляющей, событие имеет благотворительную цель – во время мероприятия будут собирать средства на лечение Богдана Илькива, у которого диагностирована мышечная дистрофия Дюшена, отметили в ГО "Захист Держави".

