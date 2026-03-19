Самая массовая роспись писанок: во Львове установят рекорд Украины
Во Львове 4 апреля состоится установление рекорда Украины – самая массовая одновременная роспись писанок. К участию приглашают всех желающих
Об этом сообщила Львовская ячейка ГО "Захист Держави", передает RegioNews.
Инициаторами мероприятия выступили общественная организация, Львовский дом офицеров, Студенческий совет Львова и дизайн-бюро HÖRD.
Организаторы планируют объединить сотни людей, которые будут одновременно создавать писанки – один из символов украинской культуры и традиций. К мероприятию присоединятся более 30 мастеров писанок, которые будут помогать участникам овладеть техникой росписи.
Принять участие смогут даже те, кто раньше не занимался росписи писанок. Каждый желающий сможет создать собственную писанку и стать частью национального рекорда.
Мероприятие состоится 4 апреля в 12.00. Присоединиться можно как участник рекорда или волонтер. Регистрация по ссылке.
Кроме культурной составляющей, событие имеет благотворительную цель – во время мероприятия будут собирать средства на лечение Богдана Илькива, у которого диагностирована мышечная дистрофия Дюшена, отметили в ГО "Захист Держави".
