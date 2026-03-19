19 марта 2026, 11:57

Самая массовая роспись писанок: во Львове установят рекорд Украины

Фото: Свободное радио
Во Львове 4 апреля состоится установление рекорда Украины – самая массовая одновременная роспись писанок. К участию приглашают всех желающих

Об этом сообщила Львовская ячейка ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Инициаторами мероприятия выступили общественная организация, Львовский дом офицеров, Студенческий совет Львова и дизайн-бюро HÖRD.

Организаторы планируют объединить сотни людей, которые будут одновременно создавать писанки – один из символов украинской культуры и традиций. К мероприятию присоединятся более 30 мастеров писанок, которые будут помогать участникам овладеть техникой росписи.

Принять участие смогут даже те, кто раньше не занимался росписи писанок. Каждый желающий сможет создать собственную писанку и стать частью национального рекорда.

Мероприятие состоится 4 апреля в 12.00. Присоединиться можно как участник рекорда или волонтер. Регистрация по ссылке.

Кроме культурной составляющей, событие имеет благотворительную цель – во время мероприятия будут собирать средства на лечение Богдана Илькива, у которого диагностирована мышечная дистрофия Дюшена, отметили в ГО "Захист Держави".

Напомним, в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести. Подготовку к реализации инициативы начали в ноябре 2025 года.

Львов Благотворительность Рекорд волонтерство писанка сбор денег ГО Захист Держави мастер-класс
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
