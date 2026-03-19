В Тернопольской области в поле нашли остатки ракеты Х-101 с двумя боевыми частями
В Тернопольском районе между селами Каменка и Романовка местный житель во время полевых работ нашел обломки вражеской ракеты. О находке он сообщил в полицию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Взрывотехники и спасатели установили, что это остатки российской крылатой ракеты Х-101 – она имела две боевые части. Радиус поражения ракеты составляет около 500 метров.
Эксперты предполагают, что ракету сбили силы ПВО, а ее обломки стали заметны только сейчас, когда сошел снег. Пиротехники ГСЧС изъяли опасные элементы и обезвредили.
Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов к ним запрещено приближаться или прикасаться. О находках следует немедленно сообщать по номерам 101, 102 или 112.
