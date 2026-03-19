12:36  19 марта
В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца
10:30  19 марта
На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 12:53

В Тернопольской области в поле нашли остатки ракеты Х-101 с двумя боевыми частями

19 марта 2026, 12:53
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Тернопольском районе между селами Каменка и Романовка местный житель во время полевых работ нашел обломки вражеской ракеты. О находке он сообщил в полицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники и спасатели установили, что это остатки российской крылатой ракеты Х-101 – она имела две боевые части. Радиус поражения ракеты составляет около 500 метров.

Эксперты предполагают, что ракету сбили силы ПВО, а ее обломки стали заметны только сейчас, когда сошел снег. Пиротехники ГСЧС изъяли опасные элементы и обезвредили.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов к ним запрещено приближаться или прикасаться. О находках следует немедленно сообщать по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, в Ровенской области нашли боевые части российских ракет. На вражеские боеприпасы наткнулся местный житель во время работ в поле.

война обстрелы ракета Тернопольская область взрывотехники Х-101
