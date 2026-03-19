19 марта 2026, 11:50

Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ задержала "двойного" агента РФ и Беларуси

Фото: СБУ
СБУ разоблачила военнослужащего, который одновременно шпионил в пользу ФСБ России и белорусской разведки. Предатель служил оператором БПЛА в подразделении Сил беспилотных систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агент "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, вовлеченных в бои в северо-восточном пограничном.

Впоследствии агент по указанию вражеских спецслужб перевелся на должность оператора наземных роботов, которые эвакуируют раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении. Однако вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант собирал данные о дислокации и планах боевых операций смежных украинских подразделений. Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов ВСУ.

После выполнения задач фигурант планировал сбежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы.

Однако контрразведка сработала на опережение: после обеспечения безопасности позиций украинских войск вражеского "крота" задержали на Харьковщине.

Во время обысков у задержанного изъяли два смартфона с доказательствами его работы на вражеские спецслужбы.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Харьковщине российского агента, который готовил обстрел одной из крупнейших ТЭС Украины. Задачу врага выполнял завербованный житель Чугуевского района, ранее работавший электросварщиком на этой ТЭС.

война СБУ российские агенты РФ задержание крот агент рф Беларусь Харьковская область
