Фото: СБУ

СБУ разоблачила военнослужащего, который одновременно шпионил в пользу ФСБ России и белорусской разведки. Предатель служил оператором БПЛА в подразделении Сил беспилотных систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агент "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, вовлеченных в бои в северо-восточном пограничном.

Впоследствии агент по указанию вражеских спецслужб перевелся на должность оператора наземных роботов, которые эвакуируют раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении. Однако вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант собирал данные о дислокации и планах боевых операций смежных украинских подразделений. Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов ВСУ.

После выполнения задач фигурант планировал сбежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы.

Однако контрразведка сработала на опережение: после обеспечения безопасности позиций украинских войск вражеского "крота" задержали на Харьковщине.

Во время обысков у задержанного изъяли два смартфона с доказательствами его работы на вражеские спецслужбы.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

