Селфи у тела погибшей 14-летней девушки: в Днепровском университете начали расследование
В Днепре во время поисков 14-летней Анастасии Ситниковой, тело которой нашли в заброшенном кафе возле парка Шевченко, курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел сделал селфи возле покойной
Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
Отмечается, что курсантов привлекали к поисковой операции, но один из них вел себя недопустимо. На обнародованном фото видно, как юноша в форме улыбается и позирует у бездыханного тела девушки.
По словам знакомых семьи, тело Анастасии не показывали родным почти две недели. Причины смерти и результаты расследования не обнародованы, однако известно, что на месте трагедии не нашли телефон и личные вещи.
В последний раз она была в сети 17 февраля.
Поступок будущего полицейского вызвал шквал негодования в соцсетях. Днепряне подчеркивают, что такое поведение абсолютно недопустимо для человека, который готовится защищать закон и порядок.
В ДГУВД начато служебное расследование.
Как изветсно, 18 февраля полиция сообщила об исчезновении 14-летней Анастасии Ситниковой в Соборном районе Днепра. А уже 20 февраля стало известно, что девушку нашли мертвой. Тогда правоохранители не раскрывали обстоятельства трагедии.
Напомним, в Карпатах обнаружили тело доцента Одесского национального технологического университета Алексея Ходакова. Это произошло недалеко от села Брустуры. Мужчина приехал в Закарпатскую область 13 февраля, а на следующий день отправился в поход. В последний раз он выходил на связь 17 февраля.