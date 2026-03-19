19 марта 2026, 12:44

Селфи у тела погибшей 14-летней девушки: в Днепровском университете начали расследование

Фото: D1
В Днепре во время поисков 14-летней Анастасии Ситниковой, тело которой нашли в заброшенном кафе возле парка Шевченко, курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел сделал селфи возле покойной

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что курсантов привлекали к поисковой операции, но один из них вел себя недопустимо. На обнародованном фото видно, как юноша в форме улыбается и позирует у бездыханного тела девушки.

По словам знакомых семьи, тело Анастасии не показывали родным почти две недели. Причины смерти и результаты расследования не обнародованы, однако известно, что на месте трагедии не нашли телефон и личные вещи.

В последний раз она была в сети 17 февраля.

Поступок будущего полицейского вызвал шквал негодования в соцсетях. Днепряне подчеркивают, что такое поведение абсолютно недопустимо для человека, который готовится защищать закон и порядок.

В ДГУВД начато служебное расследование.

Как изветсно, 18 февраля полиция сообщила об исчезновении 14-летней Анастасии Ситниковой в Соборном районе Днепра. А уже 20 февраля стало известно, что девушку нашли мертвой. Тогда правоохранители не раскрывали обстоятельства трагедии.

Напомним, в Карпатах обнаружили тело доцента Одесского национального технологического университета Алексея Ходакова. Это произошло недалеко от села Брустуры. Мужчина приехал в Закарпатскую область 13 февраля, а на следующий день отправился в поход. В последний раз он выходил на связь 17 февраля.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
