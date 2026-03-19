Селфи у тела погибшей 14-летней девушки: в Днепровском университете начали расследование

В Днепре во время поисков 14-летней Анастасии Ситниковой, тело которой нашли в заброшенном кафе возле парка Шевченко, курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел сделал селфи возле покойной

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что курсантов привлекали к поисковой операции, но один из них вел себя недопустимо. На обнародованном фото видно, как юноша в форме улыбается и позирует у бездыханного тела девушки.

По словам знакомых семьи, тело Анастасии не показывали родным почти две недели. Причины смерти и результаты расследования не обнародованы, однако известно, что на месте трагедии не нашли телефон и личные вещи.

В последний раз она была в сети 17 февраля.

Поступок будущего полицейского вызвал шквал негодования в соцсетях. Днепряне подчеркивают, что такое поведение абсолютно недопустимо для человека, который готовится защищать закон и порядок.

В ДГУВД начато служебное расследование.

Как изветсно, 18 февраля полиция сообщила об исчезновении 14-летней Анастасии Ситниковой в Соборном районе Днепра. А уже 20 февраля стало известно, что девушку нашли мертвой. Тогда правоохранители не раскрывали обстоятельства трагедии.

