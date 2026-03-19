Нервничал рядом с полицией: на Днепропетровщине мужчину посреди улицы "спалили" с наркотиками

В Кривом Роге задержан мужчина с наркотиками. Теперь ему может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Это произошло 14 марта, когда правоохранители во время патрулирования заметили странного мужчину. Он нервничал при виде полицейских. Когда его автомобиль проверили, нашли там расфасованные наркотические вещества, электронные весы, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направили на экспертизу.

"Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.