Железняк: Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує як "Алі-Баба"

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба"

За словами Железняка, саме цього фігуранта розслідування згадував керівник САП Клименко. Після скандалу з розслідуванням "Алі-Баба" нібито проводив наради з силовиками щодо того, як зупинити НАБУ та притягнути до відповідальності його детективів.

Депутат уточнив, що "Алі-Баба" – це Єрмак (за ініціалами Андрій Борисович). Він стверджує, що наявність окремої клички свідчить про те, що Єрмак добре обізнаний про всі події в офісі Цукермана та на квартирі Міндіча, і був у курсі корупційних схем.

Железняк також зазначив, що Єрмак тісно контактував із Міндічем, який, за версією нардепа, сприяв його призначенню головою Офісу Президента, а також керував операцією з метою позбавлення НАБУ та САП їхніх повноважень.

У зв’язку з цим Железняк закликав звільнити Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента.

"І вважайте це політичною заявою, але на фоні всього почутого вже і ще те що почуємо – я вважаю що Єрмак має бути звільнений Інакше абсолютно нічого не зміниться і через пару місяців стане трохи менше "людей від Галущенко" і трохи більше "людей від Кулеби"", – зазначив він.

Вочночас нардеп висловив сумнів, що Президент піде на такий крок.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

