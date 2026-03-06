Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 марта РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 6 марта враг атаковал РСЗО "Ураган", беспилотниками и артиллерией три района Днепропетровщины. Получили ранения три человека.