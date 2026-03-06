08:44  06 марта
06 марта 2026, 08:55

РФ ночью запустила по Украине 141 беспилотник: сколько целей удалось сбить

06 марта 2026, 08:55
Читайте також
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 6 марта РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Атака на Украину 6 марта 2026 года

Напомним, в ночь на 6 марта враг атаковал РСЗО "Ураган", беспилотниками и артиллерией три района Днепропетровщины. Получили ранения три человека.

Украина война обстрелы атака ПВО беспилотники
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
