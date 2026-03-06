НБУ требует от Венгрии уволить инкассаторов Ощабанка

Фото: НБУ

Национальный банк Украины подтвердил, что 5 марта в Венгрии были задержаны два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семь работников финучреждения

Об этом глава Нацбанка Андрей Пышный написал в соцсети X, передает RegioNews.

По данным НБУ, транспортные средства перевозили иностранную валюту и банковские металлы по договору между Ощадбанком и Raiffeisen Bank International (Австрия), полностью соответствующим таможенным правилам ЕС.

Глава Нацбанка Андрей Пышный призвал немедленно уволить граждан Украины и предоставить официальное объяснение от Венгрии.

Он также отметил, что текущее местонахождение инкассаторов неизвестно, а связь с ними потеряна.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила перевозимые ими деньги. Украина уже послала официальную ноту с требованием немедленно уволить граждан и обратится в Европейский Союз с призывом оценить незаконные действия Венгрии.