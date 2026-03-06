Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 5 марта, на трассе Одесса – Мелитополь возле села Кошары Одесского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 67-летний водитель грузовика MAN, ехавший в сторону Одессы, врезался в легковушку FIAT, которая двигалась во встречном направлении.

В результате удара 41-летний водитель легковушки погиб на месте. Его пассажирку такого же возраста госпитализировали с разными травмами.

Водителя грузовика проверят на состояние опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.