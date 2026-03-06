Фото: полиция

Полиция сообщила подробности расследования аварии, которая произошла 28 февраля и унесла жизни женщины и ее дочери. Подозрение объявили двум водителям, обоих суд отправил в СИЗО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 36-летний водитель авто Volvo S60 превысил скорость и врезался в Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Последний в этот момент двигался во встречном направлении, водитель поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра.

После столкновения автомобиль Volvo вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушку Volkswagen Golf. В результате удара у Volvo оторвало переднее колесо, влетевшее в еще одну машину – Volkswagen Passat.

В результате аварии пассажиры Volkswagen Jetta – 9-летняя девочка и ее 33-летняя мать – от полученных травм погибли на месте.

Водителей проверили на состояние опьянения. Трое из них были трезвыми, а водитель Volvo S60 – пьяным (1,67 промилле).

Следователи сообщили водителю Volvo S60 о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими авто в состоянии опьянения).

Водителю Volkswagen Jetta объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Обоих мужчин взяли под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 28 февраля, на улице Степана Бандеры в селе Драгомирчане Ивано-Франковского района.