На Львовщине таможенники обнаружили в автобусе технику на 1,6 млн грн

Фото: Львовская таможня

В четверг, 5 марта, в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" пограничники разоблачили попытку незаконного ввоза дорогостоящей техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Оборудование нашли в автобусе "Живець – Харків", который возвращался в Украину.

Водитель, 33-летний житель Ровенской области, уверял, что не везет товаров, подлежащих декларированию или налогообложению. Однако при осмотре в салоне автобуса таможенники обнаружили восемь программаторов Autotuner, предназначенных для чип-тюнинга двигателей и трансмиссий.

Примерная стоимость незадекларированного товара составляет 1,6 миллиона гривен.

На водителя составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Оборудование изъяли.

