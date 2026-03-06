На Львовщине таможенники обнаружили в автобусе технику на 1,6 млн грн

12:20  06 марта
06 марта 2026, 10:35

На Львовщине таможенники обнаружили в автобусе оборудование для СТО стоимостью 1,6 млн грн

06 марта 2026, 10:35
Фото: Львовская таможня
В четверг, 5 марта, в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" пограничники разоблачили попытку незаконного ввоза дорогостоящей техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Оборудование нашли в автобусе "Живець – Харків", который возвращался в Украину.

Водитель, 33-летний житель Ровенской области, уверял, что не везет товаров, подлежащих декларированию или налогообложению. Однако при осмотре в салоне автобуса таможенники обнаружили восемь программаторов Autotuner, предназначенных для чип-тюнинга двигателей и трансмиссий.



Примерная стоимость незадекларированного товара составляет 1,6 миллиона гривен.

На водителя составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Оборудование изъяли.



Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн грн. Большую партию незадекларированной техники обнаружили в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.

таможня граница контрабанда техника Львовская область таможенники
