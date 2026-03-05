Не до нас теперь: как мир привык к войне в Украине

За мир не стоит переживать: они вместе добьют исламско-ядерную угрозу и вернуться к привычной жизни

Иллюстративное фото: AP/Evgeniy Maloletka

Не до нас сейчас. Мы разве что можем делать вид, что можем учить сбивать иранские шахеды, хотя у самих не идеально это удается, иначе они не врезались бы в многоэтажки.

Также можем злорадствовать на тему: вот видите, не так-то просто – рассчитывать на одно, а реалии оказываются гораздо сложнее.

За мир не стоит беспокоиться: они вместе добьют исламско-ядерную угрозу и вернутся к привычной жизни. А мы так и останемся на десятилетие против войны, которая миру не сильно вредит.

От нашей войны:

бензин вдвое не прыгнул,

валюты не попадали,

производство сжиженного газа не прекратилось,

биржи не обвалились,

торговля не обнулилась,

логистические протоки не заблокировались,

танкеры не шли ко дну,

экономики не редуцировались

Вполне невинная война, даже выгодная: Америка продает оружие и забирает редкоземельными сокровищами, Европа кредитует под проценты, Китай улыбчиво продает все всем и радуется, Украина несмотря на войну свое зерно вывозит на миллиарды долларов, россия несмотря на войну свое сырье на третий Юг наращивает свою экономическую и политику мощь стахановскими темпами – такая война, от которой мир не сильно то и страдает, может продолжаться вечно в нынешней интенсивности.

