Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
05 марта 2026, 11:31

Не до нас теперь: как мир привык к войне в Украине

05 марта 2026, 11:31
За мир не стоит переживать: они вместе добьют исламско-ядерную угрозу и вернуться к привычной жизни
За мир не стоит переживать: они вместе добьют исламско-ядерную угрозу и вернуться к привычной жизни
Иллюстративное фото: AP/Evgeniy Maloletka
Не до нас сейчас. Мы разве что можем делать вид, что можем учить сбивать иранские шахеды, хотя у самих не идеально это удается, иначе они не врезались бы в многоэтажки.

Также можем злорадствовать на тему: вот видите, не так-то просто – рассчитывать на одно, а реалии оказываются гораздо сложнее.

За мир не стоит беспокоиться: они вместе добьют исламско-ядерную угрозу и вернутся к привычной жизни. А мы так и останемся на десятилетие против войны, которая миру не сильно вредит.

От нашей войны:

  • бензин вдвое не прыгнул,
  • валюты не попадали,
  • производство сжиженного газа не прекратилось,
  • биржи не обвалились,
  • торговля не обнулилась,
  • логистические протоки не заблокировались,
  • танкеры не шли ко дну,
  • экономики не редуцировались

Вполне невинная война, даже выгодная: Америка продает оружие и забирает редкоземельными сокровищами, Европа кредитует под проценты, Китай улыбчиво продает все всем и радуется, Украина несмотря на войну свое зерно вывозит на миллиарды долларов, россия несмотря на войну свое сырье на третий Юг наращивает свою экономическую и политику мощь стахановскими темпами – такая война, от которой мир не сильно то и страдает, может продолжаться вечно в нынешней интенсивности.

Читайте также: Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине

Китай Украина РФ Иран США война нефть бензин последствия биржа
 
