Не до нас теперь: как мир привык к войне в Украине
Не до нас сейчас. Мы разве что можем делать вид, что можем учить сбивать иранские шахеды, хотя у самих не идеально это удается, иначе они не врезались бы в многоэтажки.
Также можем злорадствовать на тему: вот видите, не так-то просто – рассчитывать на одно, а реалии оказываются гораздо сложнее.
За мир не стоит беспокоиться: они вместе добьют исламско-ядерную угрозу и вернутся к привычной жизни. А мы так и останемся на десятилетие против войны, которая миру не сильно вредит.
От нашей войны:
- бензин вдвое не прыгнул,
- валюты не попадали,
- производство сжиженного газа не прекратилось,
- биржи не обвалились,
- торговля не обнулилась,
- логистические протоки не заблокировались,
- танкеры не шли ко дну,
- экономики не редуцировались
Вполне невинная война, даже выгодная: Америка продает оружие и забирает редкоземельными сокровищами, Европа кредитует под проценты, Китай улыбчиво продает все всем и радуется, Украина несмотря на войну свое зерно вывозит на миллиарды долларов, россия несмотря на войну свое сырье на третий Юг наращивает свою экономическую и политику мощь стахановскими темпами – такая война, от которой мир не сильно то и страдает, может продолжаться вечно в нынешней интенсивности.
Читайте также: Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине