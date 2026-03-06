СБУ показала эксклюзивное видео обмена 200 пленных

Фото: КШППВ

Об этом сообщает RegioNews.

Это первый этап обмена военнопленными, о котором договорено на переговорах в Женеве.

Среди освобожденных находились в плену почти 4 года защитники Мариуполя. Военнослужащие защищали страну на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях.

Кроме солдат и сержантов удалось освободить также и офицеров.

Уволенные военнослужащие пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты, подчеркнули в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Напомним, по данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на начало марта в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус. Среди них – как военные, так и гражданские, в том числе дети.