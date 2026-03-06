08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
06 марта 2026, 09:05

СБУ показала эксклюзивное видео обмена 200 пленных

06 марта 2026, 09:05
Фото: КШППВ
Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео обмена пленных 5 марта, освобождены 200 украинцев

Об этом сообщает RegioNews.

Это первый этап обмена военнопленными, о котором договорено на переговорах в Женеве.

Среди освобожденных находились в плену почти 4 года защитники Мариуполя. Военнослужащие защищали страну на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях.

Кроме солдат и сержантов удалось освободить также и офицеров.

Уволенные военнослужащие пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты, подчеркнули в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Напомним, по данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на начало марта в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус. Среди них – как военные, так и гражданские, в том числе дети.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
