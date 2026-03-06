Под видом помощи для ВСУ: во Львовской области таможенники изъяли BMW X5

Фото: Гостаможслужба

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники разоблачили махинацию с ввозом элитного кроссовера BMW X5 2022 года выпуска. Автомобиль пытались провезти как гуманитарную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужба.

По документам, машину от американских доноров якобы везли на адрес одного из благотворительных фондов Харькова, чтобы затем передать военнослужащему ВСУ. Однако проверка показала другое: на самом деле отправителем была литовская компания, а получателем – гражданский украинец.

Таможенники установили, что руководитель фонда с целью ввоза BMW в качестве гуманитарной помощи предоставил фальшивые данные об отправителе и получателе. Стоимость автомобиля составляет более 2 млн грн.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Кроме того, таможенники сообщили о схеме Бюро экономической безопасности по признакам преступления по ст. 201-4 УК Украины.

Напомним, ранее в Николаеве задержали военного, продававшего гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.