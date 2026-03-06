12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 10:10

️BMW X5 под видом помощи ВСУ: во Львовской области разоблачили махинацию благотворительного фонда

06 марта 2026, 10:10
Фото: Гостаможслужба
В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники разоблачили махинацию с ввозом элитного кроссовера BMW X5 2022 года выпуска. Автомобиль пытались провезти как гуманитарную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужба.

По документам, машину от американских доноров якобы везли на адрес одного из благотворительных фондов Харькова, чтобы затем передать военнослужащему ВСУ. Однако проверка показала другое: на самом деле отправителем была литовская компания, а получателем – гражданский украинец.

Таможенники установили, что руководитель фонда с целью ввоза BMW в качестве гуманитарной помощи предоставил фальшивые данные об отправителе и получателе. Стоимость автомобиля составляет более 2 млн грн.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Кроме того, таможенники сообщили о схеме Бюро экономической безопасности по признакам преступления по ст. 201-4 УК Украины.

Под видом помощи для ВСУ: во Львовской области таможенники изъяли BMW X5

Напомним, ранее в Николаеве задержали военного, продававшего гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Полтавской области мужчина получил дом на документы умершего человека
06 марта 2026, 12:40
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
06 марта 2026, 12:20
Оккупанты обстреляли медучреждение в Херсоне: есть пострадавший
06 марта 2026, 12:11
Потенциальные новые игроки на электоральном поле
06 марта 2026, 11:58
Авария школьного автобуса в Полтавской области: детям предлагают выплатить по 15 тыс. грн
06 марта 2026, 11:45
Трагедия на предприятии: в Винницкой области грузовик наехал на работницу
06 марта 2026, 11:39
СБУ задержала иностранца, готовившего двойной теракт в Киеве
06 марта 2026, 11:15
Россияне ударили по объекту инфраструктуры на Сумщине: спасатели попали под повторный обстрел
06 марта 2026, 10:57
В Днепре разоблачили схему дезертирства за $4-15 тыс.: подозревают экскомандира части и адвоката
06 марта 2026, 10:53
Майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн через "боевые" выплаты
06 марта 2026, 10:47
