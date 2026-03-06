Фото: полиция

Вечером 5 марта российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками "Герань" Черниговскую область

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Корюковской громаде в результате российских ударов уничтожены два жилых дома и хозяйственная постройка.

По данным ОВА, пострадала владелица дома. Медики оказали ей помощь на месте.

Напомним, в ночь на 6 марта враг атаковал РСЗО "Ураган", беспилотниками и артиллерией три района Днепропетровщины. Получили ранения три человека.