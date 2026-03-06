12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 09:47

Россияне ночью обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия

06 марта 2026, 09:47
Фото: скриншот
В пятницу, 6 марта, около 3:00 под вражеским ударом оказался Центральный район Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Российские войска с временно оккупированного левого берега вели прицельный огонь по жилым кварталам.

В результате прямого попадания значительных разрушений потерпел один из частных домов – пробита крыша, стены, выбиты окна. Также повреждены соседние дома.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Больше о последствиях очередной атаки врага – в видео.

Напомним, вечером 5 марта российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками "Герань" Черниговскую область. Уничтожены два жилых дома.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Полтавской области мужчина получил дом на документы умершего человека
06 марта 2026, 12:40
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
06 марта 2026, 12:20
Оккупанты обстреляли медучреждение в Херсоне: есть пострадавший
06 марта 2026, 12:11
Потенциальные новые игроки на электоральном поле
06 марта 2026, 11:58
Авария школьного автобуса в Полтавской области: детям предлагают выплатить по 15 тыс. грн
06 марта 2026, 11:45
Трагедия на предприятии: в Винницкой области грузовик наехал на работницу
06 марта 2026, 11:39
СБУ задержала иностранца, готовившего двойной теракт в Киеве
06 марта 2026, 11:15
Россияне ударили по объекту инфраструктуры на Сумщине: спасатели попали под повторный обстрел
06 марта 2026, 10:57
В Днепре разоблачили схему дезертирства за $4-15 тыс.: подозревают экскомандира части и адвоката
06 марта 2026, 10:53
Майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн через "боевые" выплаты
06 марта 2026, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
