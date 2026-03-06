Фото: скриншот

В пятницу, 6 марта, около 3:00 под вражеским ударом оказался Центральный район Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Российские войска с временно оккупированного левого берега вели прицельный огонь по жилым кварталам.

В результате прямого попадания значительных разрушений потерпел один из частных домов – пробита крыша, стены, выбиты окна. Также повреждены соседние дома.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Больше о последствиях очередной атаки врага – в видео.

