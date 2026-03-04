15:20  04 марта
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
04 марта 2026, 14:39

Иран, Украина и глобальные риски: почему война одной страны влияет на весь мир

04 марта 2026, 14:39
Война России против Украины еще не завершена, а на Ближнем Востоке уже бушуют события, ставшие самым масштабным региональным конфликтом этого столетия
Война России против Украины еще не завершена, а на Ближнем Востоке уже бушуют события, ставшие самым масштабным региональным конфликтом этого столетия
Кто-то из пользователей социальных сетей из Украины разместил две фотографии: шахеды, попадающие в дома в Дубае и Харькове в один и тот же день. И написал, что еще несколько дней назад никто и представить не мог, что шахеды будут одновременно атаковать эти два города!

Действительно, когда мы думаем об ударах по Ирану, мы должны помнить, что речь идет о стране, которая все это время остается самым преданным союзником России, поставляла ей шахеды в первый период войны и помогла локализовать их производство на российской территории. На руках убитого аятоллы Хаменеи – не только кровь убитых собственных соотечественников, сражавшихся с его жестоким режимом. И не только кровь убитых в иранских атаках израильтян. Но и кровь украинцев тоже.

Поэтому быстрое поражение иранского режима и демонстрация неспособности России помочь очередному своему союзнику – после краха Башара Асада и Николаса Мадуро – как раз в интересах Украины. Другое дело – если война затянется.

Здесь уже будет немало негативных последствий. Первое уже просматривается в экономической плоскости: это увеличение цен на нефть. Для американцев это новые цены на горючее – и как следствие – и уменьшение покупательной способности населения. А для Путина это очередная возможность хоть немного залатать "дыру" в российском государственном бюджете. Поэтому президент России кровно заинтересован в том, чтобы эта новая война была долгой.

Второй риск связан с оружием, в том числе с системами противовоздушной обороны. Похоже, такой масштабной атаки Ирана на страны Персидского залива не ожидал никто. Да, эти атаки могут быть связаны с желанием вывести из строя американские военные объекты в этих государствах, но на самом деле Тегеран атакует и гостиницы, и гражданские аэродромы. Это тоже очень похоже на российский подход: если я проиграю цивилизационное состязание, должен разрушить модель успеха и развития соседей. И очевидно, что если иранский режим сохранится, пусть и ослаблен, претендентов на ПВО и противоракеты будет немало – и это как раз тогда, когда Россия продолжает свои атаки по Украине.

Третий риск – дальнейшее масштабирование конфликтов. Многим может показаться, что удар США и Израиля по Ирану никак не связан с российско-украинской войной и произошел бы даже если этой войны не было. Но по этим убеждениям – непонимание того, насколько война России против Украины сказалась на атмосфере в мире и готовности и способности разрешать конфликты дипломатическим путем. Если мы говорим о тотальном противостоянии "двух миров", то следует понимать, что когда на одном из участков фронта такого противостояния ситуация заходит в тупик, появляется необходимость разрушить баланс в другом месте. И так – вплоть до глобальной войны. Или до войны, когда количество локальных конфликтов по напряжению и последствиям будет приближаться к Третьей Мировой.

Повлиять на временные рамки войны с Ираном мы не можем. Но можем и должны делать все возможное, чтобы в условиях такого масштабного конфликта война России против Украины не оказалась на периферии политического интереса, заинтересованности политиков и медиа. Мы должны напоминать об этой войне и ее связи с конфликтом на Ближнем Востоке так, как это сделал, например, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, который подчеркнул, что "российская война против Украины не менее несправедлива, чем преступления иранского режима, а вторжение Москвы в мирную соседнюю страну так же неоправдано, Израиля многие годы".

Вот именно об этом всем нам и следует помнить и говорить.

