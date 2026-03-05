Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 6 марта, по всей стране ожидается облачная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

На юго-востоке ожидается мокрый снег. На остальной территории будет сухо.

В большинстве областей термометры покажут +1…+6 градусов, на юге и западе будет теплее – до +7…+10 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что в начале марта в Украине резко потеплеет. Кое-где столбики термометров поднялись до +13 градусов.