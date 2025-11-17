10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
17 ноября 2025, 09:57

Рейтинг Зеленского рекордно упал за последнюю неделю

17 ноября 2025, 09:57
Фото: ОП
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал примерно на 40% за последнюю неделю и сейчас составляет менее 20%

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своем ютуб-канале, передает RegioNews.

"Очередной опрос показал самые плохие экономические ожидания за все время наблюдения", – сказал Железняк и уточнил, что еще до публикации скандальных пленок настроения украинцев уже ухудшались.

Он отметил, что падение рейтинга президента не ограничивается только "Миндичгейтом". Также на него повлияли негативные настроения из-за проблем на фронте и отключения электроэнергии.

Читайте также: Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон" . По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники
17 ноября 2025, 12:22
Друзья президента как угроза для государства
17 ноября 2025, 12:22
В Тернопольской области обнаружен вирус африканской чумы свиней
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве на Печерске задержали таксиста-наркосбытчика
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве получил приговор предприниматель, который вместе с военным сделал "бизнес на уклонистах"
17 ноября 2025, 11:55
В Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках
17 ноября 2025, 11:55
Во Львове ночью легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево: водитель погиб
17 ноября 2025, 11:38
Освободиться от службы за 7 тысяч долларов: на Волыни судили военного, который хотел "помочь другу"
17 ноября 2025, 11:25
Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале
17 ноября 2025, 11:24
Россияне ударили по энергообъекту в Изюме: почти вся громада осталась без света
17 ноября 2025, 11:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
