Майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн через "боевые" выплаты

Фото: ДБР

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из батальонов ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба ГДБР, передает RegioNews.

Во время пребывания батальона на территории Сумской области майор организовал незаконное начисление подчиненным дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях.

К противоправной деятельности он привлек семерых военнослужащих. По его указанию формально направляли на боевые позиции, хотя фактически они оставались в распоряжении подразделения.

Полученные боевые выплаты военные должны были полностью передавать командиру. Он гарантировал им спокойную службу без реальных боевых выходов.

Деньги передавались частично наличными, частично – на банковскую карточку офицера, значительную часть которых он тратил на азартные игры.

Из-за таких действий из государственного бюджета безосновательно выплатили более 1,7 млн грн.

Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику финансово-экономической службы воинской части, выполняющей задачи в Запорожском направлении. Из-за действий и халатности чиновника бригады государство потеряло почти 12 млн грн.