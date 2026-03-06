12:20  06 марта
06 марта 2026, 10:47

Майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн через "боевые" выплаты

06 марта 2026, 10:47
Фото: ДБР
Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из батальонов ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба ГДБР, передает RegioNews.

Во время пребывания батальона на территории Сумской области майор организовал незаконное начисление подчиненным дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях.

К противоправной деятельности он привлек семерых военнослужащих. По его указанию формально направляли на боевые позиции, хотя фактически они оставались в распоряжении подразделения.

Полученные боевые выплаты военные должны были полностью передавать командиру. Он гарантировал им спокойную службу без реальных боевых выходов.

Деньги передавались частично наличными, частично – на банковскую карточку офицера, значительную часть которых он тратил на азартные игры.

Из-за таких действий из государственного бюджета безосновательно выплатили более 1,7 млн грн.

Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику финансово-экономической службы воинской части, выполняющей задачи в Запорожском направлении. Из-за действий и халатности чиновника бригады государство потеряло почти 12 млн грн.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
