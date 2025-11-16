17:23  16 ноября
На Волыни 12-летний парень попал в реанимацию из-за алкоголя: как наказали мать
13:51  16 ноября
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
13:13  16 ноября
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2025, 16:29

После Миндичгейта артисты отказываются сотрудничать с "Кварталом-95"

16 ноября 2025, 16:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

После скандала, известного как Миндичгейт, несколько украинских исполнителей стали отказываться от участия в концертах "Квартала-95". Сначала о своем решении сообщил хор Гомин, впоследствии – певица Kola

Об этом сообщает RegioNews.

По словам бывшего народного депутата Борислава Безеры, артистов якобы просят не комментировать ситуацию публично.

Однако общество ожидает позиции исполнителей по поводу скандала, связанного с одним из совладельцев "Квартала-95" – Миндичем.

"Исполнители хорошо понимают, как это будет бить по ним в будущем. Поэтому не хотят собой спасать замазанных в Миндичгейте. Институт репутации строится на подобном", – отметил Береза.

Справка: Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Как известно, по данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским .

Ранее студия "Квартал 95" заявила, что события, связанные с одним из ее совладельцев, не имеют никакого отношения к работе студии, ее контенту или команде.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон" . По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский отказ шоу-бизнес Тимур Миндич артисты Квартал 95 пленки НАБУ коррупционный скандал
Некоторые политические силы используют ситуацию: глава ОП Ермак рассказал, может ли Зеленский быть связан со схемами Миндича
14 ноября 2025, 13:55
Операция "Мидас": директор НАБУ раскрыл детали работы коррупционных "бэк-офисов"
14 ноября 2025, 12:34
Украина информирует США о коррупционном скандале в энергетике – Стефанишина
14 ноября 2025, 08:56
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Синоптики предупреждают: сильный ветер накроет Карпаты и западные области
16 ноября 2025, 18:18
Лидер группы "Скай" Олег Собчук попал в больницу: все подробности
16 ноября 2025, 17:53
На Волыни 12-летний парень попал в реанимацию из-за алкоголя: как наказали мать
16 ноября 2025, 17:23
На Полтавщине мужчина погиб под поездом: полиция устанавливает детали
16 ноября 2025, 15:53
На Херсонщине РФ обстреляла маршрутку и полицейское авто: есть погибшие и раненые
16 ноября 2025, 15:35
Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области и базу БпЛА "Рубикон"
16 ноября 2025, 15:07
Мин Дич: диагноз хронической болезни украинской власти
16 ноября 2025, 14:44
В Харькове дрон РФ попал в детскую площадку
16 ноября 2025, 14:18
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
16 ноября 2025, 13:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »