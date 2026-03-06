08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
06 марта 2026, 08:44

Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку

06 марта 2026, 08:44
Фото: Национальная полиция
Читайте також
В Сумах правоохранители оперативно задержали молодого человека, который поджег помещение банка и аптеки. Ему уже сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Свои действия злоумышленник объяснил тем, что якобы пытался помочь разоблачить "российских агентов".

Во время патрулирования сотрудники Управления полиции охраны заметили пламя у входной двери одного из банковских отделений в городе. Правоохранители самостоятельно потушили пожар.

При осмотре места происшествия они обнаружили пластиковую емкость с остатками легковоспламеняющегося вещества, что свидетельствовало о возможном поджоге. На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу.

Вскоре в полицию поступило еще одно сообщение о поджоге – на этот раз помещение аптеки.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Им оказался 22-летний житель Сумского района.

По словам задержанного, в Интернете он познакомился с девушкой. Впоследствии через один из мессенджеров с ним связалось неизвестное лицо, которое представилось сотрудником службы безопасности и сообщило, что его новая знакомая якобы является агентом РФ. Под предлогом помощи в разоблачении ее подельников мужчине предложили поджечь отделение банка и аптеку. Выполняя полученные указания, он и совершил поджоги.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Буковине задержаны двое юношей 16 и 17 лет, подозреваемые в поджоге грузовика в Черновцах. Правоохранители изъяли ряд доказательств, подтверждающих их причастность к поджогу. Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления.

