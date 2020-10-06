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06 октября 2020, 15:36 8

В ЦИК объяснили детали представления промежуточного отчета для кандидатов и партий

06 октября 2020, 15:36 8
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В комиссии создали календарь с пояснениями о механизме финансирования избирательной кампании
В комиссии создали календарь с пояснениями о механизме финансирования избирательной кампании
Фото: Facebook
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Центральная избирательная комиссия обнародовала календарь с пояснениями о представления промежуточного финансового отчета территориальной избирательной комиссии в рамках избирательной кампании 2020 года.

Об этом в ЦИК сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Стало известно, что до 16 октября включительно (за 8 дней до дня голосования) распорядитель средств текущего счета избирательного фонда местной организации партии подает соответствующему распорядителю средств накопительного счета избирательного фонда промежуточный финансовый отчет.

До 19 октября включительно (за 5 дней до дня голосования) распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда местной организации партии, текущего счета избирательного фонда кандидата подает в ТИК промежуточный финансовый отчет.

В течение двух дней со дня получения соответствующего отчета ТИК обнародует сведения промежуточных финансовых отчетов.

Напомним, ранее в ЦИК рассказали, что делать в случае агитации в учреждениях образования.

выборы финансирование финансы голосование ЦИК Кандидат ТИК
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