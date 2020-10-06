В Черновцах двое кандидатов снялись с выборов городского главы, среди них - и.о. мэра

Этих кандидатов уже не будет в бюллетене, форма которого будет утверждаться в ближайшее время

Этих кандидатов уже не будет в бюллетене, форма которого будет утверждаться в ближайшее время

Фото из открытых источников

В Черновцах двое кандидатов сняли свои кандидатуры с выборов городского главы. Среди них есть и действующий исполняющий обязанности мэра города Василий Продан.

Об этом сообщила председатель городской избирательной комиссии Анжела Саинчук, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ". "Мы уже прекратили принимать заявления от кандидатов, которые снимают свои кандидатуры с выборов городского главы. Сейчас имеем два заявления - от Василия Продана и от Ильи Хочя", - сказала председатель комиссии. По ее словам, этих кандидатов уже не будет в бюллетене, форма которого будет утверждаться в ближайшее время. Василий Продан - действующий и.о. мэра города, секретарь горсовета. Был автором проекта решения об отстранении от должности действующего городского головы Алексея Каспрука. Подал свою кандидатуру на местные выборы как выдвиженец от партии "Родной город". Илья Хочь - самовыдвиженец, Почетный консул Латвийской Республики в Черновицкой области. Напомним, Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока что нет.

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