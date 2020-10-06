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06 октября 2020, 13:19 6

На Днепропетровщине разоблачили сеть провокаторов, которые распространяли антиукраинские материалы

06 октября 2020, 13:19 6
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Они распространяли неправдивую информацию относительно будущих выборов в Украине
Они распространяли неправдивую информацию относительно будущих выборов в Украине
Фото: СБУ
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На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила региональное отделение всеукраинской сети "троллей", которые распространяли через соцсети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к нарушению территориальной целостности государства. Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает персс-центр СБУ.

Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили им задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

Киберспециалисты уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствами, начатыми по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что за порядком на местных выборах будет следить весь личный состав полиции.

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