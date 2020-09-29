Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах

В городе зарегистрировано еще двух кандидатов с такой же фамилией как у мэра

В городе зарегистрировано еще двух кандидатов с такой же фамилией как у мэра

Фото: из открытых источников

Мэр Умани Александр Цебрий подал заявление в полицию по ситуации с попыткой зарегистрировать себя для участия в местных выборах.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, накануне на должность городского председателя Умани зарегистрировали двух кандидатов с похожей фамилией и именем, как у него - Цебрий Александр.

Чиновник сообщил, что тезок зарегистрировали ночью и не в помещении избирательной комиссии.

"У меня фамилия Цебрий, а это не совсем обычная фамилия. За 2 месяца сделали клонов, сменивших ФИО. Эти люди проживают в Кировоградской области, на одном адресе, в одном населенном пункте, и люди были зарегистрированы. У меня претензии к членам Уманской ТИК, которые, я убежден, в мошеннический способ... принимают решения, которые не поддаются здравому смыслу. Почему клоны были зарегистрированы в двенадцать часов ночи, под светом фонариков, в общем даже не в помещении ТИК", - отметил мэр.

По словам Цебрия, у него нашли какую-то техническую ошибку в документах и не дали возможности устранить ее, а после того, как он устранил ошибку - не дали зарегистрироваться кандидатом.

Как вы можете, как Национальная полиция, отреагировать? Я обратился к Национальной полиции, наша юридическая служба написала соответствующее заявление (по этой ситуации - ред.) ", - отметил Цебрий.

В свою очередь председатель Нацполиции Игорь Клименко заверил, что дело зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований, а также проверят все факты относительно регистрации тезок Цебрия.

Напомним, 26 сентября мэра города Умань Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

28 сентября в Киеве под ЦИК митингуют за недопуск мэра Умани до выборов.