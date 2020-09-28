В "Слуге народа" не работает управленческая система – Качура

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (разногласиями и конфликтами между депутатами и областными штабами в партии – ред.), а с причинами. Потому что нужно ходить не к депутатской группы "Доверие" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие. Об этом нужно говорить, потому что и управленческая форма, которая есть на сегодня в нашей фракции - она уже не работает. Если так дальше пойдет - это означает, что у нас фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и не принимать необходимых законопроектов", - сказал Качура перед заседанием фракции "Слуга народа".