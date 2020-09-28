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28 сентября 2020, 21:58 2

В "Слуге народа" не работает управленческая система – Качура

28 сентября 2020, 21:58 2
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Нардеп считает, что сложившаяся в пропрезидентской фракции форма управления стала неэффективной
Нардеп считает, что сложившаяся в пропрезидентской фракции форма управления стала неэффективной
Фото: Facebook
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Сформирована в парламентской фракции "Слуга народа" форма управления не работает, заявил народный депутат от этой фракции Александр Качура.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (разногласиями и конфликтами между депутатами и областными штабами в партии – ред.), а с причинами. Потому что нужно ходить не к депутатской группы "Доверие" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие. Об этом нужно говорить, потому что и управленческая форма, которая есть на сегодня в нашей фракции - она уже не работает. Если так дальше пойдет - это означает, что у нас фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и не принимать необходимых законопроектов", - сказал Качура перед заседанием фракции "Слуга народа".

По словам нардепа, существующая управленческая система во фракции "Слуга народа" нуждается в полной перезагрузке.

Нам нужны заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов, которыми они управляют, нужна отлаженная коммуникация, позиция каждого народного депутата из того или иного законопроекта, и только тогда мы можем выходить на согласованную позицию и вы снова будете видеть на табло 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа", - считает Качура.

Напомним, сегодня вечером "Слуга народа" собрала заседание фракции на котором планируют рассмотреть изменения в постановления о местных выборах и ряд других вопросов.

Слуга народа партия нардепы фракция Качура Александр
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